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Канцлер Німеччини Олаф Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц не очікує, що вторгнення Росії в Україну закінчиться найближчим часомФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Шольц сумнівається у швидкому завершенні війни в Україні

Степан Смишляєв | Даниїл Сотников
42 хв. тому

За словами Олафа Шольца, встановлення миру в Україні неможливе без виведення російських військ, однак для закінчення війни може знадобитися багато часу.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) не очікує, що вторгнення Росії в Україну закінчиться найближчим часом, оскільки мир неможливий без виведення російських військ. Про це глава уряду ФРН заявив на заході, організованому виданням Rheinische Post у понеділок, 20 березня.

"Ми маємо бути готові до того, що це (війна. - Ред.) може зайняти багато часу", - констатував Шольц. "Навіть коли війна закінчиться, все одразу не стане нормальним. Але ми також не повинні зупиняти наші зусилля щодо її припинення", - додав канцлер.

Він зазначив, що не вірить у концепцію зміни режиму, подібного до путінського, за допомогою застосування сили ззовні. За словами канцлера, президент США Джо Байден сказав, що Білий дім не розглядає такий варіант. "Я підтримую американського президента в цій ідеї", - наголосив Шольц.

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Шольц: Мир в Україні неможливий без виведення російських військ

Росія не може диктувати умови укладання миру в Україні, продовжив Шольц. "Україна має бути в змозі захистити свою цілісність та незалежність", - сказав він, наголосивши, що не бачить можливості миру між Росією та Україною без виведення російських військ.

"Президент Росії Володимир Путін не повинен виграти війну. Кордони не повинні порушуватися силою", - заявив Шольц. Він також висловив переконання, що навіть після закінчення війни її наслідки ще довго відчуватимуться, а Україні буде потрібно довге відновлення.

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Топтема

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Шольц сумнівається у швидкому завершенні війни в Україні

Політика42 хв. тому
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