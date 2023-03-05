Шольц: Путін повинен зрозуміти - він не досягне успіху
Олександр Куницький
2 год. тому
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що російський президент Володимир Путін повинен зрозуміти, що йому не перемогти Україну. Лише тоді розпочнуться мирні перемовини, додав він.
https://p.dw.com/p/4OHL9
Реклама
Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) вважає, що будь-які переговори про припинення війни в Україні розпочнуться лише після того, як президент Росії Володимир Путін зрозуміє, що йому не перемогти. Про це він заявив в інтерв'ю медіакомпанії CNN, опублікованому у неділю, 5 березня.
"На мій погляд, необхідно, щоб Путін зрозумів - він не досягне успіху з цим вторгненням та імперіалістичною агресією, він повинен вивести війська. Це основа для переговорів", - зазначив глава німецького уряду. На запитання, чи буде укладено угоду, яка покладе край війні, можливо, з визнанням того, що Україна не повертатиме анексований Крим чи частину Донбасу, Шольц відповів, що без української сторони рішення ухвалено не буде. "Ми не прийматимемо рішення замість них. Ми підтримуємо їх", - сказав він.
Також Шольц зазначив, що союзники України готові надати Києву гарантії безпеки у мирні часи. "Але ми ще не там", - додав він.
Нагадаємо, напередодні Шольц повідомив, що Німеччина та інші союзники ведуть переговори з Києвом щодо повоєнних гарантій безпеки. 19 лютого прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що союзники мають завершити розробку гарантій безпеки для України, коли зустрінуться на саміті НАТО в Литві 11-12 липня. Сунак висловив упевненість, що Україна зрештою вступить до Альянсу, але наполягає, що до цього має бути розроблений план забезпечення її безпеки.
Штайнмаєр про німецьку зброю Україні, перемир'я, обстріли РФ