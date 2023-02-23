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Канцлер Німеччини Олаф Шольц
Канцлер Німеччини Олаф ШольцФото: John Thys/AFP
ПолітикаНімеччина

Шольц: Час для переговорів про мир в Україні ще не настав

Максим Сидоржевський | Сергій Ромашенко
18 хв. тому

Росія зараз розуміє під переговорами лише капітуляцію України, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц. Водночас він підкреслив, що має намір і надалі розмовляти з російським президентом.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) вважає, що час для переговорів про припинення війни Росії проти України ще не настав. "Момент, який відкриє перспективу миру, ще має настати", - заявив він в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF у четвер, 23 лютого.

"Якщо сказати, що зараз мають початися переговори, то це ні до чого не приведе. Потрібно розуміти, що російський президент наразі допускає лише одну форму переговорів, а саме, що хтось беззастережно капітулює, і він доб'ється виконання всіх своїх цілей", - пояснив Шольц.

Шольц буде і надалі розмовляти з Путіним

Водночас німецький канцлер визнав, що він має намір продовжувати розмовляти з главою Кремля Володимиром Путіним, щоб "пояснити йому, що все насправді не так, як він це бачить". Олаф Шольц висловив сподівання на те, що колись настане момент, коли справедливі переговори справді стануть можливими, прийнятними для українців і приведуть до правильних результатів.

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Шольц таким чином відреагував на петицію представниці Лівої партії Сари Ваґенкнехт (Sahra Wagenknecht) і поборниці прав жінок Алісе Шварцер (Alice Schwarzer), у якій висловлюється протест проти постачання озброєнь Україні та міститься заклик до переговорів. Петиція "Маніфест миру", викладена на порталі change.org, за 10 останніх днів набрала понад 600 тисяч підписів.

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