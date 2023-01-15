У СДПН виступили за дипломатію у війні РФ з Україною

Співголова Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil) висловився за дипломатичне врегулювання війни РФ проти України. Відповідну позицію Клінґбайль озвучив у неділю, 15 січня, на новорічному прийомі СДПН у Майнці.

"Іноді у мене просто голова йде обертом, коли я бачу, що дискусії обертаються тільки навколо зброї", - заявив Клінґбайль. "Вражений, коли бачу, як у наш час до самого поняття дипломатії ставляться майже зі зневагою", - додав він.

За словами співголови СДПН, яка на правах старшого партнера входить до правлячої у ФРН коаліції з Зеленими і вільними демократами, він цілковито підтримує той факт, що Німеччина надає Києву бронетранспортери. Україна має бути зміцнена військово, "щоб вона могла вступити в переговори з російською стороною", вважає Ларс Клінґбайль. За його словами, СДПН повинна слідувати курсу, проголошеному свого часу колишнім канцлером ФРН Віллі Брандтом (Willy Brandt), який заявив, що партія виступає, "з одного боку, - за військову силу, з іншого - за те, щоб ставка робилася на дипломатію".

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Фракція СДПН у Бундестазі минулого тижня заявила, що розраховує на дипломатичну ініціативу щодо досягнення мирної угоди між Росією та Україною. "Тому що ми знаємо - війни зазвичай не закінчуються на полі бою", - йшлося в проєкті заяви фракції.

Раніше, 12 січня, стало відомо, що глобальний "саміт миру", який Україна запропонувала провести за посередництва генсека ООН Антоніу Гутерріша, заплановано на 24 лютого у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. Президент України Володимир Зеленський на саміті G20 у вересні 2022 року представив свою "формулу миру" з 10 пунктів. Ідеться, зокрема, про покарання за порушення кордонів країн, зокрема - шляхом санкцій, право держав на захист життя своїх громадян, відновлення безпеки (зокрема продовольчої та ядерної), а також територіальної цілісності України.