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Україна пропонує провести саміт щодо миру за посередництва ООН
Україна пропонує провести саміт щодо миру за посередництва ООНФото: Spencer Platt/Getty Images
КонфліктиУкраїна

Мирний саміт по Україні запланований на річницю вторгнення

Олександр Куницький
47 хв. тому

Саміт щодо української формули миру запланований на 24 лютого у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар.

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Саміт щодо формули миру, який запропонувала провести Україна, пройде у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку - у річницю повномасштабного вторгнення РФ. Про це повідомив у четвер, 12 січня, посол України в Туреччині Василь Боднар агенції Anadolu. 

"Я вдячний міністру закордонних справ (Туреччини - Ред.) Мевлюту Чавушоглу, який офіційно заявив, що Туреччина підтримує мирний план, запропонований Україною, і готова брати участь у його реалізації", - сказав посол.

За словами Боднара, надія на досягнення миру є, але це можливо тільки, якщо російські війська будуть повністю виведені з території України, а світ чинитиме тиск на Москву, вимагаючи припинення військової активності. При цьому він наголосив на важливості забезпечення територіальної цілісності України. "Це війна за визволення та незалежність. Нам потрібно звільнити наші землі, відновити нашу територіальну цілісність та встановити суверенні права на наших суверенних землях. Це головний елемент усієї війни", - додав Боднар. 

В українському уряді раніше заявляли про плани провести мирний форум до кінця лютого, його головою має стати генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Київ не хоче бачити представників Москви на такому заході. У ООН повідомляли, що саміт щодо мирної формули можливий лише за згодою всіх сторін.

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Українська формула миру

Уперше про плани проведення саміту, присвяченому формулі миру, запропонованій Україною, в середині грудня повідомив президент Володимир Зеленський. "Саміт заради миру. Для нашої країни і для будь-якого іншого народу, який може зазнати такої ж агресії, такого ж терору, що Росія принесла на нашу землю", - заявив президент 18 грудня.

Цю формулу Зеленський вперше представив на засіданні Генеральної асамблеї ООН у вересні, а пізніше розширив на саміті Великої двадцятки (G20) у листопаді. Вона складається з 10 пунктів, які стосуються наступних напрямів: радіаційна і ядерна безпека, продовольча безпека, енергетична безпека, звільнення полонених і депортованих, відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ, повернення справедливості, протидія екоциду, недопущення ескалації, фіксація закінчення війни.

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