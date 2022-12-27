У ООН стримано сприйняли ідею мирного саміту по Україні

Саміт щодо мирної формули по Україні можливий лише за згодою всіх сторін, кажуть в ООН. Київ не хоче бачити Росію на такому заході.

В Організації Об'єднаних Націй стримано прокоментували ініціативу Києва щодо української формули миру.

"Як генеральний секретар (генсек ООН Антоніу Гутерріш - Ред.) неодноразово говорив у минулому, він може бути посередником тільки в тому разі, якщо всі сторони хочуть, щоб він був посередником", - заявила помічниця прессекретаря ООН Флоренція Сото Ніно-Мартінез, передає АР у вівторок, 27 грудня.

Київ хоче саміт на майданчику ООН і без Росії

У інтерв'ю АР глава МЗС України Дмитро Кулеба напередодні заявив, що Київ хоче протягом найближчих місяців провести мирний саміт на майданчику ООН. За його словами, український уряд хотів би провести форум до кінця лютого, а головою має стати генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Відповідаючи на запитання про те, чи запрошувати Росію на цей саміт, Кулеба зазначив, що спочатку має відбутися міжнародний трибунал щодо воєнних злочинів росіян.

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Українська формула миру

Уперше про плани проведення саміту, присвяченому формулі миру,запропонованій Україною, в середині грудня повідомив Володимир Зеленський.

Цю формулу президент України вперше представив на засіданні Генеральної асамблеї ООН у вересні, а пізніше розширив на саміті Великої двадцятки(G20) у листопаді. Вона складається з десяти пунктів, які стосуються наступних напрямів: радіаційна і ядерна безпека, продовольча безпека, енергетична безпека, звільнення полонених і депортованих громадян, відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ, повернення справедливості, протидія екоциду, недопущення ескалації, фіксація закінчення війни.