Зеленський: Україна готує спецсаміт щодо формули миру

Війна Росії проти України - новини неділі, 18 грудня.

++23.09++

Президент України Володимир Зеленський ініціює цієї зими спеціальний саміт, який буде присвячений українській формулі миру. "Ми готуємо вже цієї зими спеціальний саміт. Саміт заради миру. Для нашої країни і для будь-якого іншого народу, який може зазнати такої ж агресії, такого ж терору, що Росія принесла на нашу землю", - сказав очільник української держави у своєму традиційному вечірньому зверненні в неділю.

Зеленський зазначив, що українська формула миру - це десять чітких пунктів, які здатні створити нову архітектуру безпеки, глобально важливу. "Те, що поверне свободу всій нашій українській землі, всім нашим людям. І те, що слугуватиме гарантіями свободи і безпеки іншим народам. Причому - не якщо, а коли спрацює для українців", - додав він.

Крім того, у своєму зверненні президент повідомив про нові результати у поверненні світла в домівки українців. "Ще трьом мільйонам українців повернуто постачання електроенергії. Плюс вчора шість мільйонів. Тобто від удару терористів у п’ятницю вже є результат у дев'яти мільйонів людей. У більшості міст нормалізується і робота транспорту", - заявив Зеленський.

++22.35++

Збройні сили Білорусі перебувають у стані постійної готовності, заявив в ефірі телеканалу "Беларусь-1" у неділю держсекретар білоруської Ради безпеки Олександр Вольфович, якого цитує російський "Інтерфакс". "Ми тримаємо у постійній готовності, у тонусі наші з'єднання та військові частини Збройних сил. І президент тримає це особисто на постійному контролі. Про що його інформують", - сказав він.

++22.05++

Російські окупанти вдень у неділю знову обстріляли Нікопольщину, загиблих та постраждалих немає, повідомила пресслужба Дніпропетровської обласної військової адміністрації. "Російська окупаційна армія не припиняє тероризувати Нікопольщину. Сьогодні пообіді вдарила по Марганецькій громаді (…) Минулося без загиблих та постраждалих. Обстеження ураженої місцевості триває. Рятувальники встановлюють деталі обстрілу", - йдеться в повідомленні.

++21.35++

Війна РФ проти України не повинна завершуватися угодами на зразок мінських, вважає радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. "Подібний тип війни передбачає лише перемогу однієї зі сторін. Компромісів та нових "Мінськів" на користь російських убивць не буде. Росія має програти, забратися з України, заплатити за рахунками", - написав він у Twitter у неділю. На його думку, лише так можна повернути світу безпеку, стабільність та передбачуваність.

++21.12++

Війська РФ намагаються відновити втрачене положення на Лиманському напрямку. Крім того, окупанти відновлюють залізничну інфраструктуру для покращення логістичного забезпечення на Запорізькому напрямку, зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) у своєму вечірньому зведенні в неділю, 18 грудня.

Протягом доби російські окупанти завдали чотири ракетних удари, а також здійснили близько 20 обстрілів з РСЗВ. Постраждала цивільна інфраструктура та мирне населення. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України, зазначає Генштаб.

Українська авіація протягом доби завдала шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили два склади боєприпасів.

++20.30++

Відмова ФІФА показати заклик президента України Володимира Зеленського до миру перед фіналом Чемпіонату світу з футболу 2022 року вкотре виявила лицемірство під назвою "Спорт поза політикою", заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. "Відмова ФІФА показати заклик президента Володимира Зеленського до миру перед фіналом ЧС вчергове проявила лицемірство під назвою "Спорт поза політикою". Але ми зруйнуємо цей Карфаген. Світові спортивні організації та функціонери надто довго прикривалися цією фразою", - написав він в Instagram в неділю. Міністр наголосив, що насправді за фразою "Спорт поза політикою" "завжди стояло і стоїть звичайне боягузтво". "Найбільш очевидним воно стає, коли йдеться про мир і війну. І особливо таку несправедливу, як російська агресія проти України. Де чорне і біле, добро та зло настільки очевидні", - заявив глава МЗС. Він також наголосив, що за цей рік "ми розбили багато стін у свідомості іноземців щодо постачання зброї, запровадження санкцій, загалом сприйняття війни". "Так само ми зруйнуємо стіну байдужості та лицемірства світових спортивних організацій до злочинної агресії РФ", - зазначив він.

++20.23++

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, що діє при Держспецзв'язку, попереджає про кібератаку на користувачів системи DELTA. "DELTA - це створена за стандартами НАТО національна військова система ситуаційної обізнаності, яку використовують Збройні сили України та Сили безпеки та оборони. Зокрема, це програмне забезпечення дозволяє військовим оперативно дізнаватися важливі дані про противника", - наголошується в повідомленні Держспецзв'язку.

++20.10++

Уряд Латвії підтримає ініціативу міністерства культури країни і виділить майже 560 тисяч євро з держбюджету на непередбачені витрати українських державних ЗМІ, повідомляє латвійське онлайн-видання Delfi. Зазначається, що ці кошти передадуть Раді громадських електронних ЗМІ (SEPLP) на придбання дизельних генераторів, необхідних для роботи державних телерадіокомпаній України.

Зеленський провів засідання Ставки головнокомандувача

++19.19++

Президент України Володимир Зеленський у неділю провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача, повідомила пресслужба глави держави. "Головнокомандувач Збройних Сил України та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про ситуацію на фронті, окремо зупинившись на найгарячіших ділянках", - наголошується в повідомленні. Члени Ставки приділили увагу ситуації в Білорусі. "Була заслухана інформація про актуальну чисельність та озброєння ворожих військових угруповань. Командувачі відзначили готовність сил оборони реагувати на розвиток подій", - йдеться у повідомленні. Крім того, учасники засідання обговорили перебіг ліквідації наслідків масованого ракетного удару Росії по енергетичній інфраструктурі України, заслухали доповіді про підключення споживачів до електро- та теплопостачання.

++19.00++

Росія перевезла до Білорусі приблизно 50 нових вантажних автомобілів "Урал". Як повідомляє Telegram-канал "Live. Сообщество железнодорожников Беларуси", 11 грудня військовий ешелон, навантажений цією технікою, вирушив зі станції Мисяш Південно-Уральської залізниці. На станцію призначення - Осиповичі-I в Білорусі - він прибув уночі 16 грудня. За даними Telegram-каналу, 11 грудня військовий ешелон із 30 "Уралами", що йшов зі станції Мисяш, прибув на білоруську станцію Полонка.

++18.00++

У центрі Мелітополя російські військові вже другий день встановлюють бетонні пірамідальні протитанкові загородження, повідомляє в Telegram мер міста Іван Федоров, який опублікував у Telegram відповідну фогографію. На його думку, це свідчить про те, що ЗС РФ готуються до вуличних боїв.

++17.05++

Голова Європарламенту Роберта Мецола закликала збільшити військову, фінансову та гуманітарну допомогу Україні. "Цю війну слід терміново припинити. І Україна має її виграти", - заявила Мецола в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, опублікованому в неділю. За її словами, це означає "більше зброї для України, більше фінансової та гуманітарної допомоги, більше практичної солідарності та більше санкцій проти Росії".

Говорячи про новий пакет санкцій проти РФ, вона заявила, що "пишається підтримкою", яку Євросоюз надав Україні з початку повномасштабної війни, але вважає, що ЄС все ще може "зробити більше". Окрім того, Мецола закликала створити спеціальний трибунал для розслідування воєнних злочинів РФ проти України.

++16.49++

Міноборони Великобританії опублікувало у Twitter фотографії українських військових, які беруть участь у програмі навчання в країні. У повідомленні зазначається, що фото було зроблено раніше на поточному тижні на півночі Англії.

++16.20++

Російські окупаційні війська в неділю вдень обстріляли смт. Ківшарівка Куп'янського району Харківської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. "В внаслідок обстрілів у смт. Ківшарівка поранений 31-річний фельдшер, чоловік отримав осколкові поранення, медики надали необхідну допомогу. Є руйнування лікарні, вибиті вікна", - написав Синєгубов у Telegram.

++16.00++

"Я не очікую кінця війни (в Україні. - Ред.) у найближчій перспективі, тому що це - глобальна війна", - таку думку висловив глава Римської католицької церкви Франциск в інтерв'ю іспанській газеті ABC, зазначивши, що "до ведення війни причетні багато хто". "Війна ведеться, коли імперія починає слабшати. І коли є зброя, яку потрібно застосувати, випробувати і продати", - додав понтифік.

++15.26++

Станом на неділю в Україні працюють всі 9 енергоблоків на АЕС, що перебувають на підконтрольній уряду території країни, проте роботу кількох з них обмежують через неготовність енергосистеми прийняти від них всю вироблену енергію, повідомив оператор АЕС НАЕК "Енергоатом". "18 грудня 2022 року станом на 13:00 працюють усі дев'ять атомних енергоблоків, розташованих на підконтрольній Україні території. Однак сумарну потужність двох блоків обмежують більше ніж на 600 МВт через неготовність енергосистеми прийняти від них весь можливий обсяг електроенергії, оскільки об'єкти енергетичної інфраструктури ще не були відновлені після обстрілів 16 грудня", - йдеться в повідомленні.

++15.11++

Двоє жителів села Довгеньке Ізюмського району Харківської області, які 15 грудня пішли на пошук зниклої худоби, знайдені мертвими. "Родичі шукали їх по селу і не знайшли. Після цього вони звернулися до правоохоронців: пошуки продовжилися з використанням дрона. 18 грудня чоловіків знайшли мертвими: вони вибухнули на міні, залишеній окупантами", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

++14.36++

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про загибель однієї людини і вісьмох поранених внаслідок обстрілів російської території. За його словами, по всьому Бєлгороду пошкоджено більше десятка житлових будинків і кілька автомобілів. За даними російського чиновника, руйнувань зазнала птахофабрика у Білгородському районі, звідки і повідомили про загиблого. Українська сторона не коментувала ці заяви.

++14.05++

Президент України Володимир Зеленський висміяв погрози росіян через можливу передачу Україні ЗРК Patriot. Про це він повідомив в інтерв'ю французьким телеканалам TF1 і LCI, опублікованому у соцмережах Зеленського.

"Погрози від деяких їх офіційних осіб щодо наявності Patriot на нашій землі смішні. Я вважаю, це говорить алкоголь в організмі деяких цих офіційних осіб, які дуже часто не тверезими щось формулюють і комусь погрожують", - заявив президент.

Відповідаючи на запитання, чи мав він на увазі того, чиє прізвище починається на літеру "М", президент відповів: "Можливо. Я думаю, що він вже давно ні на що не починається, він вже давно закінчився". Раніше заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв заявляв, що у разі постачання в Україну ЗРК Patriot, вони стануть законними цілями для збройних сил Росії. Це твердження згодом підтримав прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

У фіналі ЧС-2022 не покажуть звернення Зеленського

++13.45++

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко закликав поширювати в день проведення фінального матчу цьогорічного Чемпіонату світу з футболу в Катарі звернення президента України Володимира Зеленського. "Протягом часу, що залишається до матчу, я закликаю українську футбольну родину та всю футбольну спільноту світу, звертаюсь до кожного футболіста, тренера, арбітра, вболівальника, усіх наших західних друзів та партнерів, кожного, хто любить футбол і всім серцем вболіває за Україну, підтримувати й поширювати звернення президента України Володимир Зеленський!", - написав Павелко. За його словами, саме це звернення "будь-що сьогодні прозвучить на увесь світ", "якщо не з екранів стадіону у Катарі", то "з екранів гаджетів мільйонів та мільярдів!" "Це заклик до миру і підтримки Global Peace Formula Summit, який ініційовано Володимиром Зеленським", - додав Павелко.

Раніше ФІФА заборонило транслювати це звернення Зеленського перед проведенням фінального матчу на ЧС-2022, на чому наполягала українська сторона.

Читайте докладніше:У фіналі ЧС-2022 не покажуть звернення Зеленського, в Києві невдоволені

++12.30++

У ЗСУ очікують активнішого залучення білоруських військових до війни проти України після візиту Путіна до Мінська наступного тижня. Таке припущення озвучив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. Український генерал вказав зокрема на нещодавнє проведення Путіним службової наради з керівництвом збройних сил РФ, під час якого розглядалися "пропозиції військового командування на найближчі та середньострокові перспективи". А вже відразу після цього російський лідер анонсував зустріч з керівництвом Білорусі, що відбудеться незабаром. На думку Командування Об'єднаних сил ЗСУ, під час зустрічі Путіна з Лукашенком "будуть відпрацьовуватися питання подальшої агресії проти України та ширшого залучення збройних сил Республіки Білорусь до операції проти України, зокрема, (...), і на суходолі".

++11.47++

Російські війська обстріляли житлові квартали Херсон - поцілили в медичний заклад, приватні та багатоквартирні будинки інформує у зведенні за добу голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. "Минулої доби через російські обстріли загинуло 3 людей, 6 жителів Херсонщини отримали поранення", - написав він у Telegram.

++11.40++

У рамках військової допомоги Лондон передав українській армії високоточні ракети Brimstone 2, повідомило британське міноборони.



"Це зіграло вирішальну роль у стримуванні військ РФ", - заявляє відомство Великобританії. Brimstone 2 самі знаходять цілі та мають удвічі більшу дальність дії, ніж їхні попередниці, які теж є у ЗСУ.

++11.15++

Президент Володимир Зеленський розповів, чи можлива повна евакуація з великих міст України. У інтерв'ю французьким телеканалами TF1 і LCI він розповів, що влада готова забезпечити у разі необхідності "коридори" та можливості для евакуації. Водночас українці самі можуть вирішувати - їхати чи залишатись у місті, уточнив президент. "Але я вам точно хочу сказати, якщо місто буде порожнє, його дуже просто захопити. Це приклади і історичні, і приклади нашої держави. Всі зруйновані наші міста на Донбасі порожні", - сказав Зеленський.

++10.37++

Росія створює так звані "творчі фронтові бригади" за участі оперних співаків, акторів та артистів цирку, щоб підняти бойовий дух деморалізованих cолдат. "Військова музика та організовані розваги для військ мають давню історію в багатьох арміях, але в Росії вони тісно переплетені з концепцією ідеологічної політичної освіти радянських часів", - пояснює британська розвідка у традиційному зведенні щодо ситуації в Україні.

Розвідники зазначають, що низький моральний дух робить окупаційні війська вразливими і зусилля таких "творчих бригад" навряд чи суттєво вирішать цю проблему.

++10.00++

Після останніх обстрілів система теплопостачання Києва знову працює, повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

++09.25++

На думку керівниці удостоєного Нобелівської премії миру "Центру громадянських свобод" Олександри Матвійчук, створення спецтрибуналу щодо воєнних злочинів Росії вже в короткостроковій перспективі може вплинути на дії російської армії. "Навіть якщо ми зробимо перші кроки до створення міжнародного трибуналу, це стане для злочинців сигналом про те, що їх буде притягнуто до відповідальності", - заявила правозахисниця в інтерв'ю газеті Tagesspiegel.

Матвійчук вважає, що Гаазького суду недостатньо для розслідування і покарання за воєнні злочини. "Міжнародний кримінальний суд розслідуватиме лише кілька справ. Хто відновить справедливість для сотень тисяч жертв, чиї справи не були відібрані? - сказала вона. - Ми повинні дати шанс усім жертвам домогтися справедливості, незалежно від того, хто вони. Ми повинні створити міжнародний трибунал і притягнути до відповідальності Путіна, Лукашенка та інших військових злочинців". За словами Олександри Матвійчук, для створення такого трибуналу необхідна підтримка міжнародної організації, переважно ООН. Як альтернатива він міг би працювати під егідою ЄС або Ради Європи.

Читайте докладніше: Матвійчук виступає за негайне створення трибуналу для воєнних злочинів РФ

++09.56++

Президент РФ Володимир Путін послідовно використовує заклики до переговорного процесу щодо України, щоб дати російським військам час для відновлення та ізолювати Київ від підтримки партнерів. Таке припущення міститься у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за суботу, 17 грудня. Росія і Україна наразі протистоять одна одній щодо умов будь-якої такої угоди, і дуже малоймовірно, що офіційні особи країн погодяться на перемир’я, вказують аналітики. "Російські війська, швидше за все, не матимуть можливості призупинити українські зимові контрнаступи і перезавантажитися до весни", - прогнозують натомість фахівці.

Перспективи переговорів України з РФ: що кажуть німці? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

++08.30++

Американське видання New York Times (NYT) опублікувало розслідування щодо підготовки вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року. Зокрема, журналісти проаналізували отримані у своє розпорядження російські військові документи - журнали, розклади, накази - пов'язані з першими днями війни. Вони демонструють, що російські військові планувальники розраховували захопити значну територію України практично без протидії українських військових. Зокрема, у документах зазначено, що військовослужбовцям 76-ої десантно-штурмової дивізії та східного військового округу було наказано залишити Білорусь і досягти Києва протягом 18 годин.

Розслідувачі NYT також також вказують на те, що російські солдати в Білорусі дізналися про атаку на Україну за день до вторгнення, а деякі солдати - лише за годину до початку нападу.

Читайте також: Залужний: Не маю сумнівів, що РФ ще раз спробує наступати на Київ

Бербок проти перемир'я в Україні на умовах Москви

++07.50++

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок виступає проти припинення вогню в Україні на російських умовах. Воно покладе край "жахові" людей в Україні, а зовсім навпаки, - заявила Бербок газеті Bild am Sonntag. Війну почав президент Росії Володимир Путін, "і якщо Путін захоче, війна закінчиться завтра", додала вона.

На жаль, немає жодних чесних ознак відведення російських військ, зазначила Бербок. За її словами, найгірша ситуація на окупованих територіях. "Тут не тільки немає електрики і тепла, сюди не доходить навіть міжнародна допомога, - підкреслила німецька міністерка. - Щодня люди живуть у страху перед викраденнями, тортурами, вбивствами з боку російських окупаційних сил".

++07.32++

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу проінспектував війська країни, залучені до війни в Україні, повідомило російське відомство в неділю. "Глава російського військового відомства здійснив обліт районів дислокації військ і перевірив передові позиції російських підрозділів в зоні проведення спеціальної військової операції", - йдеться в повідомленні міністерства в Telegram.

У повідомленні міністерства сказано, що Шойгу говорив з військовими "на передовій" і на "командному пункті". Однак, з повідомлення не зрозуміло, коли відбувся візит і чи відвідував Шойгу саму Україну. Разом із повідомленням розміщене коротке відео Шойгу у військовому гелікоптері та кілька повітряних знімків порожніх смуг землі.

Ця заява була зроблена наступного дня після того, як президент Росії Володимир Путін провів зустріч з вищим керівництвом країни, в тому числі з Шойгу, щоб отримати пропозиції про те, як продовжувати військову кампанію Росії в Україні.

++07.00++

Протягом минулої доби росіяни завдали п'ять ракетних ударів по Україні та здійснили 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню, повідомляє генштаб ЗСУ у ранковому зведенні. Загроза авіаційних та ракетних ударів зберігається на всій території України, констатують військові. "Противник намагається покращити тактичне положення на Лиманському та зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках", - йдеться також у повідомленні. Українські підрозділи за минулу добу уразили вісім районів зосередження особового складу, два пункти управління та чотири склади боєприпасів російської армії.

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