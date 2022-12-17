Шольц не виключає нових перемовин з Путіним щодо України

Для припинення війни РФ проти України необхідно говорити з Кремлем, вважає канцлер Німеччини. Олаф Шольц вказав на високий ризик ескалації на тлі невдач Росії на полі бою.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) не виключає подальших перемовин з президентом Росії Володимиром Путіним щодо закінчення війни РФ проти України. Таку можливість Шольц припустив у розмові з виданням Süddeutsche Zeitung (SZ), що побачила світ у номері за суботу, 17 грудня.

"Наша мета полягає в тому, щоб Росія припинила свою агресивну війну, а Україна захистила свою територіальну цілісність", - заявив керівник німецького уряду.

Для цього "потрібно говорити", пояснив канцлер. "Побачимо, чи відбудеться це телефоном, відеозв'язком або за довгим столом", - додав Шольц.

Москва має "усвідомити, що так далі тривати не може", зазначив очільник уряду ФРН. За його словами, Путін має "припинити війну, вивести війська і таким чином створити можливість для порозуміння". Шольц вказав на "високу" ймовірність ескалації на тлі невдач РФ на полі бою.

Шольц: Путін прорахувався і недооцінив єдність Заходу

Кількома днями раніше канцлер ФРН заявив, що президент РФ "фундаментально прорахувався" у своєму баченні устрою європейських країн і недооцінив єдність Європи й Заходу. Керівник німецького уряду вказав на масштабну підтримку України, включно з військовою допомогою.

На початку грудня Шольц і Путін уперше із середини вересня провели телефонну розмову. Канцлер наполягав на необхідності якомога швидше досягти дипломатичного вирішення конфлікту.

Водночас Шольц не очікує газової кризи в Німеччині ні поточної, ні майбутньої зими. Берлін розраховує, що сумами, виділеними в рамках уже запущених державних заходів підтримки, вдасться "пом'якшити високі ціни цієї та наступної зими".