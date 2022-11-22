Шольц попередив про подальшу ескалацію війни в Україні
Роман Губа | Ольга Лебедєва
47 хв. тому
Німеччина більше не допустить економічної залежності від Росії чи іншої країни, заявив канцлер ФРН на економічному форумі у Берліні. Він закликав німецький бізнес диверсифікувати міжнародне співробітництво.
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Німеччина має бути готовою до подальшої ескалації ситуації в Україні, вважає канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz).
"З огляду на розвиток війни та видимі і зростаючі невдачі Росії, ми повинні бути готові до ескалації", - зауважив він у вівторок, 22 листопада, під час виступу на економічній конференції, організованій газетою Süddeutsche Zeitung, повідомляє dpa. "Це може включати руйнування інфраструктури", - додав він.
Шольц нагадав, що наслідком уроку про необхідність нарощування оборонного потенціалу німецьких збройних сил стало створення оборонного фонду в розмірі 100 мільярдів євро.
Шольц закликав до диверсифікації економічного співробітництва
Крім того, Шольц висловив упевненість, що Німеччина більше не потрапить до економічної залежності від будь-якої країни, як це сталося у випадку з Росією, і закликав німецький бізнес до більш різнобічної співпраці з міжнародними партнерами. При цьому він вказав на можливості співпраці з "багатьма іншими сильними країнами", які досі недооцінені - Індією, Індонезією, В'єтнамом та Південною Кореєю.
За його словами, німецька промисловість має розглядати геополітичні зміни як шанс, а не як загрозу. Особливо невеликі та середні компанії з їхньою структурою, що склалася, мають дуже хороші можливості для адаптації до нових умов, упевнений Шольц. "Компанії часто швидше реагують на переломні моменти у глобальній економіці", - зазначив він. Крім того, ФРН просуває перехід на відновлювану енергетику, і відповідні німецькі технології потім можна буде використовувати у всьому світі, заявив далі федеральний канцлер. Читайте також: Дорогий газ уповільнив, але не зупинив промислове зростання в Німеччині
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