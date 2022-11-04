Шольц виступив за поглиблення економічної співпраці з Китаєм

Як повідомляє агентство AFP, Шольц виступив за поглиблення економічної співпраці між двома державами, водночас наголосив на обговоренні розбіжностей, ймовірно, маючи на увазі права меншин та повагу до громадянських свобод у Китаї.
"Ми також хочемо поговорити про те, як ми можемо далі розвивати наше економічне співробітництво за іншими напрямками: зміна клімату, продовольча безпека, країни-боржники", - сказав канцлер ФРН.
Водночас Сі зауважив, що візит "посилить взаєморозуміння і взаємну довіру, поглибить практичну співпрацю в різних областях і створить надійні плани розвитку китайсько-німецьких відносин на наступному етапі".
Шольц також зустрінеться з прем'єр-міністром КНР Лі Кецяном.
Візит німецького канцлера в Китай спричинив хвилю критику серед опозиції через можливе поглиблення залежності ФРН від КНР. Китай вже є основним ринком збуту для німецьких товарів, зокрема компаній-автовиробників Volkswagen, BMW і Mercedes-Benz.
Занепокоєння щодо Китаю також відчутне і серед правлячої коаліції. Так, міністерка закордонних справ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявляла, що помилки, зроблені в минулому з Росією, не повинні повторюватися.
Також є побоювання, що візит Шольца викличе занепокоєння у Сполучених Штатів Америки і Європейського Союзу. Водночас у Берліні наголошують, що провели перед поїздкою консультації з ключовими партнерами, а сам Шольц наполягає на тому, що відвідує Китай як "європеєць", а також як лідер Німеччини.