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Енергетична криза
Зустріч Шольца та Сі Цзіньпіна
Зустріч Шольца та Сі ЦзіньпінаФото: Kay Nietfeld /AFP
ПолітикаНімеччина

Шольц виступив за поглиблення економічної співпраці з Китаєм

Анастасія Шепелева
47 хв. тому

Під час зустрічі з главою КНР канцлер ФРН висловив бажання посилити економічну співпрацю між двома країнами.

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Голова КНР Сі Цзіньпін у п'ятницю, 4 листопада, прийняв у Пекіні канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz), що стало першою його зустріччю із західним лідером після переобрання на третій термін минулого місяця.

Як повідомляє агентство AFP, Шольц виступив за поглиблення економічної співпраці між двома державами, водночас наголосив на обговоренні розбіжностей, ймовірно, маючи на увазі права меншин та повагу до громадянських свобод у Китаї.

"Ми також хочемо поговорити про те, як ми можемо далі розвивати наше економічне співробітництво за іншими напрямками: зміна клімату, продовольча безпека, країни-боржники", - сказав канцлер ФРН.

Водночас Сі зауважив, що візит "посилить взаєморозуміння і взаємну довіру, поглибить практичну співпрацю в різних областях і створить надійні плани розвитку китайсько-німецьких відносин на наступному етапі".

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Окрім двосторонніх відносин, на порядку денному переговорів - вторгнення Росії в Україну і напруженість навколо статусу Тайваню.

Шольц також зустрінеться з прем'єр-міністром КНР Лі Кецяном.

Візит німецького канцлера в Китай спричинив хвилю критику серед опозиції через можливе поглиблення залежності ФРН від КНР. Китай вже є основним ринком збуту для німецьких товарів, зокрема компаній-автовиробників Volkswagen, BMW і Mercedes-Benz.

Занепокоєння щодо Китаю також відчутне і серед правлячої коаліції. Так, міністерка закордонних справ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявляла, що помилки, зроблені в минулому з Росією, не повинні повторюватися.

Також є побоювання, що візит Шольца викличе занепокоєння у Сполучених Штатів Америки і Європейського Союзу. Водночас у Берліні наголошують, що провели перед поїздкою консультації з ключовими партнерами, а сам Шольц наполягає на тому, що відвідує Китай як "європеєць", а також як лідер Німеччини.

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