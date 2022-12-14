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Олаф Шольц
Олаф ШольцФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Олаф Шольц: Путін фундаментально прорахувався

Ольга Лебедєва | Тетяна Кирилюк
1 год. тому

Жоден із планів президента РФ не спрацював, а він сам опинився в міжнародній ізоляції, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц у Бундестазі перед останнім у 2022 році самітом ЄС.

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Президент Росії Володимир Путін "фундаментально прорахувався" у своєму баченні устрою європейських країн і недооцінив єдність Європи і Заходу, впевнений федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz). Російському керівництву не вдалося задушити європейську солідарність, "перекривши газовий кран", заявив очільник уряду ФРН, виступаючи в середу, 14 грудня, з урядовою заявою в Бундестазі перед самітом ЄС.

"Жоден із планів Путіна не спрацював", - наголосив він, вказавши на масштабну підтримку України і постачання зброї. За словами Шольца, не в останню чергу німецькі зенітні танки Gepard "роблять дуже дієвий внесок у те, що чимало російських ракет збивається".

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну не матиме успіху, а під час його планування Путін помилився щодо "мужності українців, Європи, нас, характеру нашої демократії, нашого бажання чинити опір великодержавному безумству та імперіалізму", зазначив канцлер ФРН. Шольц пообіцяв підтримувати Україну всіма способами "рівно стільки, скільки це буде необхідно". Він також підкреслив, що санкції проти Росії "зберігатимуться і далі посилюватимуться доти, доки Путін продовжуватиме свою жорстоку військову агресію".

Олаф Шольц під час виступу у Бундестазі
Олаф Шольц під час виступу у БундестазіФото: Michele Tantussi/REUTERS

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Ізоляція Путіна та непряма критика на адресу Угорщини

Канцлер ФРН звинуватив Москву в "підлих способах ведення війни", вказавши на цілеспрямовані атаки на українську цивільну інфраструктуру, зокрема об'єкти електро- і водопостачання.

Він висловив сподівання, що до Москви дійшли сигнали про те, в якій ізоляції опинився Володимир Путін з "його непереборною великодержавною манією". 

Шольц також побічно розкритикував позицію Угорщини, яка певний час блокувала виділення Україні допомоги ЄС на 18 мільярдів євро. "Той, хто думає, що може розігрувати фундаментальні цінності ЄС, до дотримання яких зобов'язалися всі його члени, ставлячи на карту здатність Європейського Союзу діяти в зовнішній політиці та політиці безпеки, той зазнає невдачі", - вказав він.

Необхідність багатополярного співробітництва у світі

Водночас Шольц заявив про необхідність широкого глобального співробітництва щодо основних завдань, які стоять перед міжнародним співтовариством, - проблем захисту клімату, пандемій, біологічного різноманіття та цифровізації.

На думку німецького канцлера, важливим елементом стратегії ЄС є співпраця з Асоціацією держав Південно-Східної Азії (АСЕАН). 

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