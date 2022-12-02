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Шольц і Путін провели першу за більш ніж три місяці телефонну розмову
Фото: Kay Nietfeld/dpa/AP/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Шольц закликав Путіна вивести війська з України

Валерій Сааков | Даниїл Сотников
2 год. тому

Під час телефонних перемовин канцлер ФРН Олаф Шольц засудив ракетні удари РФ по цивільних цілях в Україні. Натомість Путін назвав обстріли "вимушеними й неминучими".

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) і президент Росії Володимир Путін провели першу із середини вересня телефонну розмову, під час якої обговорили російські обстріли цивільної інфраструктури, підтримку України країнами Заходу, вибухи на "Північних потоках" і угоду про експорт українського зерна через порти в Чорному морі. Про це повідомили в Берліні та Москві в п'ятницю, 2 грудня.

"Годинна розмова була присвячена агресивній війні Росії проти України, що триває, та її наслідкам", - повідомило відомство з преси та інформації федерального уряду. Як зазначається, канцлер під час розмови засудив російські удари по цивільній інфраструктурі України й наголосив на "рішучості Німеччини підтримувати Україну в забезпеченні її обороноздатності від російської агресії". "Канцлер закликав президента Росії до якнайшвидшого досягнення дипломатичного рішення, включно з виведенням російських військ", - ідеться в повідомленні пресслужби.

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Лідери країн також обговорили продовольчу ситуацію у світі - "особливо напружену внаслідок російської агресивної війни". "Канцлер і президент Росії домовилися підтримувати контакт", - додали в Берліні.

Путін назвав допомогу Україні "деструктивною лінією"

Тим часом пресслужба Кремля повідомила,  Путін заявив канцлеру ФРН, що "ракетні удари по певних цілях на території України" є "вимушеною і неминучою відповіддю на провокаційні атаки Києва проти цивільної інфраструктури Росії, включно з Кримським мостом і об'єктами енергетики".

Крім того, Путін назвав "деструктивною" лінію західних держав, які надають Києву допомогу озброєннями й проводять вишкіл українських військових. На думку Москви, "все це, а також всебічна політична і фінансова підтримка України призводить до того, що Київ геть відкидає ідею будь-яких переговорів".

Путін також заявив про необхідність "транспарентного розслідування" вибухів на "Північних потоках" за участю російських профільних структур. Крім того, лідери країн обговорили реалізацію чорноморської зернової ініціативи про вивезення з портів України зерна і супутніх продуктів. "Акцентовано на необхідності сумлінного комплексного виконання "зернової угоди", що передбачає усунення всіх бар'єрів і для російських поставок", - повідомили в Кремлі.

Тим часом міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) вирушить 4 грудня до Індії, а віцепрем'єр і міністр економіки Роберт Габек (Robert Habeck) - до Намібії та Південно-Африканської республіки, де переконуватимуть підтримати рішення Великої сімки про стелю цін на російську нафту. Також міністри намагатимуться переконати своїх закордонних партнерів підтримати санкції щодо РФ за війну в Україні та засудити російську агресію, передає кореспондент DW.

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