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Президент Франції Еммануель Макрон досі вірить у можливість миру між Україною та РФ після перемовин
Фото: Thibault Camus/AP/picture alliance
ПолітикаФранція

Макрон анонсував чергові перемовини з Путіним

Валерій Сааков
9 хв. тому

Наступна розмова президента Франції з російським лідером має відбутися вже "найближчими днями". Головна тема розмови - можливість припинення війни в Україні, запевнив Макрон.

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Президент Франції Еммануель Макрон оголосив намір невдовзі укотре поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним, висловивши надію, що переговори про припинення війни в Україні "досі можливі". За словами Макрона, він планує поговорити зі своїм російським колегою "найближчими днями". Відповідну заяву Макрон зробив у четвер, 1 грудня, в ефірі програми Good Morning America на телеканалі ABC під час офіційного візиту до Вашингтона.

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Раніше Макрон неодноразово спілкувався з Путіним, попри те, що більшість провідних західних політиків та посадовців намагалися уникати діалогу з господарем Кремля після розв'язаної Москвою повномасштабної війни проти України. "Моє переконання і мій прагматичний підхід полягає в тому, що я повинен взаємодіяти з теперішніми лідерами й з тими, хто відповідає за країну", - пояснив свою позицію Макрон. "Бо якщо ми віримо в національний суверенітет, ми не можемо вирішувати, що передумовою для початку переговорів є зміна режиму", - додав Макрон, якого цитує інформагенція AFP.

Макрон оптимістично оцінює шанси України, але проти нав'язаного українцям миру

Президент Франції також висловив оптимізм на тлі успіхів України у протистоянні Москві, але застеріг, що попереду довга і виснажлива війна. "Україна, звісно, проводить дуже позитивний контрнаступ, (але) стверджувати, що вони перемагають у війні, мабуть, занадто рано", - визнав Макрон.

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Водночас французький лідер переконаний, що "сталого" миру, що покладе край конфлікту, все ще можна досягти. "Я гадаю, що досі можливо повернутися до переговорів", - сказав він в інтерв'ю ABC. На запитання, чи може Путін бути надійним учасником мирних перемовин, Макрон відповів, що остаточна оцінка щодо цього ще не пролунала. "Якби я знав відповідь, я був би з ним за столом переговорів", - сказав він. Проте Макрон наголосив: на його переконання, "добрий мир - це не той мир, який буде нав'язаний українцям іншими".

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