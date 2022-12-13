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ЗРК Patriot
ЗРК PatriotФото: Simon Jankowski/NurPhoto/picture alliance
ПолітикаСполучені Штати Америки

США готують передачу Україні ЗРК Patriot - ЗМІ

Тетяна Кирилюк
27 хв. тому

Як повідомляють інформагентство AP та телеканал CNN з посиланням на американських посадовців, про рішення можуть оголосити вже цього тижня.

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Сполучені Штати Америки завершують розробку планів щодо відправки в Україну системи протиракетної оборони Patriot. Про це у вівторок, 13 грудня, з посиланням на неназваних американських посадовців повідомляє AP.

Про рішення можуть офіційно оголосити вже у четвер, 15 грудня, додає інформагентство. За словами двох співрозмовників AP, комплекси надійдуть із запасів Пентагону та переміщені з іншої країни.

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Цей план, розроблений у Пентагоні, потребує схвалення з боку міністра оборони країни Ллойда Остіна, перш ніж його спрямують на підпис президенту Джо Байдену, але таке схвалення очікується, повідомляв раніше телеканал CNN.

Керівництво Білого дому та Пентагону неодноразово заявляло, що надання Україні додаткових засобів ППО є пріоритетом, і постачання ЗРК Patriot розглядалося протягом певного часу. Один з високопосадовців повідомив, що з наближенням зими це питання стало ще актуальнішим.

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Прохання Києва надати системи ППО

На тлі російських ракетних атак, які завдають руйнувань енергетичній інфраструктурі, українські влада закликала США та інших західних партнерів надіслати передові системи ППО.

12 грудня президент України Володимир Зеленський мав телефонну розмову з президентом США Джо Байденом, в якій вкотре наголосив на важливості формування ефективної протиповітряної оборони для України. 

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