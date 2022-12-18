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Українська правозахисниця Олександра Матвійчук
Українська правозахисниця Олександра МатвійчукФото: Ukrinform/Photoshot/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Матвійчук виступає за негайний трибунал для злочинів РФ

Валерій Сааков
2 год. тому

Негайне створення трибуналу для розгляду воєнних злочинів РФ в Україні може одразу вплинути на дії російських військових, переконана лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук.

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Українська правозахисниця - керівниця "Центру громадянських свобод", що став цьогорічним лауреатом Нобелівської премії миру, - Олександра Матвійчук виступає за негайне створення міжнародного трибуналу для розгляду випадків скоєння російськими військами воєнних злочинів в Україні. Про це правозахисниця розповіла в інтерв'ю німецькій газеті Tagesspiegel, опубліковане в номері за неділю, 18 грудня.

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На думку Матвійчук, створення такого трибуналу щодо воєнних злочинів Росії може вплинути на дії російської армії в Україні вже в короткостроковій перспективі. "Навіть якщо ми зробимо перші кроки на шляху до міжнародного трибуналу, це дасть сигнал злочинцям, що вони будуть притягнуті до відповідальності", - вважає українська активістка. "Це може врятувати життя", - додала Олександра Матвійчук. За її словами, в Україні вже задокументовано 27 тисяч випадків воєнних злочинів. "Це лише верхівка айсберга", - визнала правозахисниця.

На тлі цього Матвійчук вказала на те, що не вважає Кримінальний суд в Гаазі достатнім механізмом для розслідування та покарання винних у скоєнні всіх російських воєнних злочинів. "Міжнародний кримінальний суд буде розслідувати лише декілька справ. А хто відновить справедливість для сотень тисяч потерпілих, справи яких не будуть розглянуті?", - пояснила Матвійчук. "Ми повинні дати шанс усім жертвам отримати (право на. - Ред.) правосуддя, незалежно від того, хто вони", - зазначила правозахисниця.

Трибунал для Путіна й Лукашенка

На її думку, справа створення спеціального трибуналу - вкрай нагальна, тож чекати тут недоречно. "Ми повинні створити міжнародний трибунал і притягнути до відповідальності Путіна, Лукашенка та інших воєнних злочинців", - вимагає Матвійчук. Для створення такого трибуналу, за її словами, необхідна підтримка міжнародної організації, бажано ООН. Або як альтернативний варіант, трибунал може бути створений під егідою Європейського Союзу чи Ради Європи, припустила вона. За її словами в історії були випадки, коли авторитарні режими та їхні лідери, які вважали себе недоторканними, несподівано опинялися на лаві підсудних - як колишній президент Югославії Слободан Мілошевич.

Говорячи про нинішню війну Росії проти України, Матвійчук зазначила, що вона має "геноцидний характер", адже Кремлівська верхівка та російські пропагандисти відмовляють Україні у праві на існування. "Ми не можемо припинити опір. Якщо ми це зробимо, то нас більше не буде", - пояснила активістка.

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