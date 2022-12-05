У МКС критикують намір ЄС створити спецтрибунал щодо РФ

Головний прокурор МКС Карім Хан вважає, що суд, який він представляє, здатний ефективно розглядати воєнні злочини, скоєні в Україні.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі Карім Хан у понеділок, 5 грудня, розкритикував пропозицію Євросоюзу створити спеціалізований трибунал за підтримки Організації Об'єднаних Націй (ООН) для розслідування злочину агресії Росії проти України. Він заявив, що МКС здатний ефективно розглядати воєнні злочини, скоєні в Україні.

Хан визнав, що МКС не зможе притягти до відповідальності президента РФ Володимира Путіна за злочин агресії, але може судити за воєнні злочини чи геноцид високопоставлених осіб РФ. "Ми повинні уникати фрагментації, а натомість працювати над консолідацією", - сказав Хан перед Асамблеєю держав-учасниць на щорічній зустрічі країн, які підписали Римський статут, що створив МКС 2002 року, повідомляє AP.

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Створення спецтрибуналу щодо Росії є одним з положень запропонованої у вересні президентом України Володимиром Зеленським "формули миру". В Офісі президента необхідність створення спецсуду мотивують тим, що ні Україна, ні РФ не ратифікували Римський статут МКС, який дає цьому суду право розглядати злочини, скоєні щодо країн, які його ратифікували.

На початку жовтня Верховна Рада України звернулася до міжнародної спільноти з закликом створити спецтрибунал, який матиме юрисдикцію на притягнення до відповідальності вищого політичного та військового керівництва РФ і зможе видавати міжнародні ордери на арешт. Ініціативу створення спецтрибуналу для доповнення розслідування МКС воєнних злочинів РФ підтримали країни Балтії - Естонія, Латвія та Литва.

Пропозиції ЄС щодо спецтрибуналу

30 листопада президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) заявила про пропозицію створити спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування та судового переслідування злочину агресії РФ проти України.

"Росія має заплатити за свої страшні злочини, включаючи її злочин агресії проти суверенної держави", - сказала вона.

Фон дер Ляєн наголосила, що Європейський Союз підтримує зусилля МКС, але закликає партнерів також підтримати спеціалізований суд.

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