Нобелівську премію миру дали лауреатам України, РФ, Білорусі

Голова українського "Центру громадянських свобод" на церемонії вручення Нобелівської премії миру закликала створити трибунал для Путіна і Лукашенка та реформувати ООН "для захисту людей від війн і авторитарних режимів".

Представники українського "Центру громадянських свобод" (ЦГС), російської правозахисної організації "Меморіал" та білоруського правозахисного центру "Вясна" отримали в суботу, 10 грудня, Нобелівську премію миру.

У своєму виступі на церемонії нагородження в норвезькому Осло голова ЦГС Олександра Матвійчук зауважила, що ця премія - визнання зусиль всього українського народу, який виступив проти спроб "зруйнувати мирний розвиток Європи". "Люди в Україні як ніхто хочуть миру. Але мир не настає, коли країна, на яку напали, складає зброю. Тоді це не мир, а окупація", - наголосила вона.

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Українська лауреатка: ООН потрібна реформа

Голова ЦГС також зазначила, що система Організації Об'єднаних Націй (ООН) була створена країнами-переможницями у Другій світовій війні та заклала для де-яких з них "невиправдані індульгенції".

"Якщо ми не хочемо жити в світі, де правила визначають держави з більш потужним військовим потенціалом, то це належить змінити. Ми маємо почати реформу міжнародної системи для захисту людей від війн та авторитарних режимів. Потрібні дієві гарантії безпеки та поваги до прав людини для всіх держав та їхніх громадян", - зазначила вона.

Матвійчук підкреслила, що у новій міжнародній системі центральне місце мають посісти саме права людини.

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Міжнародний трибунал для Путіна і Лукашенка

Також голова ЦГС вважає за необхідне змінити підходи до правосуддя за воєнні злочини, адже наразі світ дивиться на це питання "крізь призму Нюрнберзького трибуналу", коли нацистський режим засудили лише після того, як він впав. "Але справедливість не має залежати від стійкості авторитарних режимів. Зрештою, ми живемо у новому столітті. Правосуддя не має чекати", - зазначила Матвійчук.

Вона також звернула увагу на обмежені можливості національного законодавства і нинішніх міжнародних інструментів. "Ми маємо створити міжнародний трибунал і притягнути (президента РФ Володимира. - Ред.) Путіна, (правителя Білорусі Олександра. - Ред.) Лукашенка та інших воєнних злочинців до відповідальності. Так, це - сміливий крок, але ми маємо довести, що верховенство права працює, а правосуддя існує, бодай і відкладене в часі", - наголосила Матвійчук.

Вона додала, що російський народ також "буде нести відповідальність за цю ганебну сторінку своєї історії та прагнення силоміць відродити колишню імперію".

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Влада РФ намагалася завадити отримати Нобелівську премію

Напередодні вручення премії голова російського "Меморіалу" Ян Рачинський повідомив в інтерв'ю в програмі HARDtalk на BBC, що влада його країни "рекомендувала" відмовитися від нагороди. "Ми чули від нашої влади поради відмовитися від премії, тому що невідповідні співлауреати. Звичайно, ми ніяк не відреагували на ці поради", - розповів він.

На церемонії вручення премії Речинський розкритикував "божевільну та злочинну" війну Путіна в Україні. Він додав, що за часів Путіна "опір Росії називають "фашизмом" і це стає "ідеологічним виправданням божевільної та злочинної агресорської війни проти України".

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У свою чергу дружина голови білоруського центру "Вясна" Олеся Біляцького Наталя Пінчук у своїй промові на церемонії вручення премії сказала, що Росія прагне перетворити Україну на "залежну диктатуру" за прикладом сьогоднішньої Білорусі, в якій "не чути голосу пригнобленого народу".

"Російські військові бази, величезна економічна залежність, культурна та мовна русифікація - ось відповідь, на чиєму боці Лукашенко. Білоруська влада незалежна лише тією мірою, якою їй дозволяє бути Путін. Отже, необхідно боротися з "інтернаціоналом диктатур", - процитувала вона свого чоловіка, який понад рік перебуває в слідчому ізоляторі.

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