Зеленський: Світло вже повернули майже шести мільйонам людей

Однак після вчорашньої масованої ракетної атаки РФ в Україні залишаються проблеми з тепло- та водопостачанням, повідомив президент Володимир Зеленський. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини суботи, 17 грудня.

++22:00++

За день, що минув після дев'ятого масованого ракетного удару Росії, електроенергію повернули майже шести мільйонам українців, однак залишаються проблеми з тепло- та водопостачанням. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. Найскладніша ситуація - у Києві та в області, на Вінничині та Львівщині.

"Ремонтні роботи тривають. Зараз вони тривають без перерви після вчорашнього удару терористів. Звичайно, ще дуже багато роботи, щоб стабілізувати систему. Є проблеми з постачанням тепла, є великі проблеми з постачанням води", - сказав він.

Зеленський вкотре закликав партнерів України надати засоби протиракетної та протиповітряної оборони, створивши щит ППО.

"Коли це буде, тоді основна форма російського терору - ракетний терор - стане просто неможливою. Це означатиме безпеку для українців, безпеку для мільйонів людей і стратегічну перебудову всієї воєнної ситуації", - наголосив Зеленський.

++20:50++

Російські війська і далі зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Лиманському напрямку вони намагаються відновити втрачене положення. Про це повідомляє генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні. На інших напрямках армія РФ зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України.

За добу російські війська завдали п'яти ракетних ударів по території України. "Під вогонь, зокрема, потрапила цивільна інфраструктура міст Дружківка та Краматорськ Донецької області. Дві ракети типу "Онікс", запущені з тимчасово окупованого Криму по Одеській області, успішно знищені силами протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, війська РФ здійснили більше 10 обстрілів з РСЗВ позицій ЗСУ на різних напрямках і цивільної інфраструктури Херсона.

++20:05++

Російські війська з міномета обстріляли село Степанівка у передмісті Херсона. Снаряди влучили у штаб гуманітарної допомоги. Одна жінка померла від отриманих поранень, ще двоє людей – у лікарні. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Внаслідок обстрілу також були пошкоджені будівлі школи, лікарні та церкви, написав він у Telegram.

++19:35++

Наразі Росія не готова до нових операцій у рамках повномасштабного наступу на Україну, а передислокація військ на території Білорусі проводиться, зокрема, з метою відволікання уваги, заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Андрій Юсов у національному телемарафоні.

"Станом на зараз ми цього не бачимо, не констатуємо (формуання ударних угруповань і підведення їх до кордону з Україною - Ред.). Але це не означає, що такої загрози немає", - зазначив він.

++18:50++

Американський актор Марк Гемілл, найбільш відомий за роллю Люка Скайвокера в кіносазі "Зоряні війни", і який виступив амбасадором фандрейзингової платформи United24, запустив збір на 10 дронів-розвідників RQ-35 Heidrun для Збройних сил України. Про це повідомляє міністерство цифрової трансформації України.

Цей безпілотник датського виробництва має дальність польоту 25 км та може передавати відеозображення в режимі реального часу, що дозволить отримувати розвіддані, не наражаючи оператора на небезпеку. Радіосистема такого дрона може протистояти засобам радіоелектронної боротьби, зазначають у мінцифри

"Збір здійснюється за запитом генерального штабу ЗСУ", - ідеться у повідомленні міністерства у Facebook.

25 таких дронів ще навесні доставили на передову, повідомляє міністерство.

++18:15++

Росія отримала від Ірану нову партію дронів-камікадзе Shahed, проте ця партія, вочевидь, менша за попередню. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

"Ми не коментуємо зараз кількість, але бачимо, що, наприклад, під час вчорашніх масованих терористичних ракетних ударів "Шахеди" не використовувалися. Використовувалися всі інші наявні засоби, все ракетне озброєння", - сказав він.

Окрім того, українській розвідці відомо про попередні домовленості РФ з Іраном щодо постачання балістичних ракет іранського виробництва та "неймовірні зусилля", яких РФ докладає, щоб отримати їх. Водночас наразі у ГУР не зафіксувала того, що Росія вже їх отримала, зазначив Юсов.

++17:57++

Наразі теплопостачання є у 75 відсотків жителів Києва, повідомив мер міста Віталій Кличко у Telegram. Він зазначив, що фахівці продовжують працювати вже другу добу, щоб стабілізувати ситуацію з теплопостачанням у Києві після вчорашньої масованої ракетної атаки з боку РФ.

++17:38++

Представники скаутської організації "Пласт" передали головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному Вифлеємський вогонь миру. Своєю чергою Залужний підписав скаутам прапор, футболку для благодійного аукціону та вручив солодкі подарунки, повідомляє у Facebook пресслужба генерального штабу ЗСУ.

"Вифлеємський вогонь в цей час для Збройних сил - це майбутнє світло, яке буде називатися просто: Перемога", - наводяться у публікації слова Залужного.

Вифлеємський вогонь миру — це міжнародний скаутський захід, який відбувається щороку перед Різдвом. Основна мета — поширити символічний вогонь з місця народження Ісуса Христа до всіх, хто його потребує. Вогонь є символом доброї справи і підтримки.

++17:20++

Внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії проти України загинули 450 дітей - ОГПУ

Станом на ранок 17 грудня 2022 року більше ніж 1313 дітей в Україні постраждали внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 450 дітей загинули та понад 863 зазнали поранень різного ступеню тяжкості. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - йдеться у повідомленні ОГПУ у Telegram.

Найбільша кількість постраждалих дітей – 428 - у Донецькій області. У Харківській - 267, Київській - 117, Миколаївській - 80, Запорізькій - 78, Херсонській - 74, Чернігівській - 68, Луганській - 65, Дніпропетровській - 39.

Так, напередодні, 16 грудня, внаслідок влучання російської ракети в житловий будинок в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області півторарічна дитина загинула. Ще четверо дітей віком від трьох до 10 років зазнали поранень, зазначається у повідомленні.

++16:47++

Прицільні удари Росії по українській цивільній інфраструктурі можуть призвести до розслідування щодо дій президента Росії Володимира Путіна. Про це міністр юстиції Німеччини Марко Бушман заявив виданням медіагрупи RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Путін може стати об'єктом розслідування Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі злочинів проти людяності, пояснив Бушман. "І це - не гіпотетична справа", - наголосив очільник міністерства юстиції ФРН.

++15:54++

У Києві після ремонту відкрили пішохідно-велосипедний міст над Володимирським узвозом, біля якого у жовтні впала російська ракета, повідомив мер міста Віталій Кличко.

За його словами, під час ремонту на мосту замінили 18 пошкоджених підлогових склопакетів та 143 перильних скла. 57 з них були повністю зруйновані, 86 - пошкоджені внаслідок ракетної атаки, зазначив він. Також були відновлені перила і троси, натягнуті вздовж мосту.

"Окрім того, працівники "Київавтошляхмосту" ще раз обстежили опори споруди, систему освітлення та відеоспостереження. Прибрали сніг і нанесли протиожеледні матеріали на покриття мосту", - повідомив Кличко у Telegram.

++15:40++

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що анексований Росію Крим обов'язково повернеться під контроль України.

"Крим буде повернений, і повернений обов'язково – у той спосіб, у який вирішить наше військово-політичне керівництво. Якщо потрібно буде за Крим воювати - ми за Крим воюватимемо і ні в кого питати не будемо. Це наша земля, і вона має бути повернена додому", – заявив Данілов у коментарі Крим.Реалії.

++15:22++

Під час чергового удару по Херсонщині російські війська поцілили у геріатричний центр, розташований у селі Степанівка, повідомив очільник обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"У будівлі центру зруйновані ворота, вибиті вікна та двері, є пошкодження даху і ґанку. На щастя, загиблих чи поранених немає", - написав він у Telegram.

++15:10++

Наразі майже половина Київської області залишається без елекроенергії після масованого ракетного удару з боку РФ напередодні. Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Після вчорашніх ракетних обстрілів у Київській області тривають відновлювальні роботи. Ускладнюють процес погодні умови – дощ зі снігом призводять до обледеніння та обривів ліній. Проте енергетики працюють у посиленому режимі", - написав він у Telegram.

В області працюють 400 "Пунктів незламності", зазначив він.

++14:50++

В компанії ДТЕК показали, як вигладає один із енергооб'єктів після російських ракетних обстрілів.

"Саме цей об'єкт частково відновлюється після серії ракетних атак. Проте повністю зможе запрацювати лише після завершення війни", - зазначається у повідомленні компанії у Telegram.

Зйомку на об'єкті провели журналісти "Радіо Свобода".

++14.30++

Унаслідок удару по Кривому Розі 16 грудня кількість загиблих зросла до п'яти, один із поранених помер у лікарні, повідомило "Суспільне" в суботу з посиланням на лікарів. "Ще один поранений - у відділенні політравми в стані середньої тяжкості. Дві жінки - у відділенні щелепно-лицевої хірургії. Всі прооперовані", - розповів виданню лікар. Раніше цього дня з-під завалів будинку у місті дістали тіло півторарічного хлопчика, його батьки теж загинули.

++13.56++

Українські військові готуються до того, що РФ зможе знову вторгнутися з боку Білорусі "наприкінці лютого, можливо пізніше". Про це заявив командувач ОК "Південь", генерал-майор Андрій Ковальчук в інтерв'ю британському каналу Sky News. "Ми до цього готуємося. Ми живемо з думкою, що вони знову будуть наступати", - відповів Ковальчук на питання журналістки про те, чи можливий повторний наступ.

++13.25++

У Києві на Софійській площі встановлюють новорічну ялинку, повідомив мер Віталій Кличко. Її прикрасять енергозберігаючими гірляндами, що світитимуться від генератора. Підсвічення ялинки планують в певні години, біля неї місцева влада облаштує пункт для підзарядки гаджетів для відвідувачів.

У Києві на Софійській площі встановлюють новорічну ялинку Фото: Gleb Garanich/REUTERS

"Верхівку головної ялинки вінчатиме герб України. Нижня частина ялинки буде оформлена стендами з прапорами країн, що допомагають Києву впоратися з викликами та наслідками війни", - написав Кличко. Цьогоріч ялинку встановлюють за рахунок меценатів, масових розважальних заходів ярмарків та атракціонів на Софійській площі цьогоріч не буде.

++12.46++

Російські війська обстріляли Херсон, загинув чоловік, повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич. За його даними, з РСЗВ та артилерії завдали зранку ударів по Корабельному району міста. "36-річний чоловік, що перебував у автівці, загинув на місці. 70-річну жінку з пораненням доправили до лікарні", - написав Янушевич у Telegram.

++12.20++

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) не виключає подальших перемовин з президентом Росії Володимиром Путіним щодо закінчення війни РФ проти України. Таку можливість Шольц припустив у розмові з виданням Süddeutsche Zeitung.

"Наша мета полягає в тому, щоб Росія припинила свою агресивну війну, а Україна захистила свою територіальну цілісність", - заявив керівник німецького уряду. Для цього "потрібно говорити", пояснив канцлер. "Побачимо, чи відбудеться це телефоном, відеозв'язком або за довгим столом", - додав Шольц. За його словами, Путін має "припинити війну, вивести війська і таким чином створити можливість для порозуміння".

++11.55++

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу у всіх областях, свідчить онлайн-карта.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" зафіксувала зліт двох винищувачів на аеродромі Барановичі у Білорусі.

Адміністрація Байдена просить Конгрес виділити Україні ще 38 мільярдів

++11.37++

Адміністрація президента США Джозефа Байдена звернулася до Конгресу Сполучених Штатів з проханням виділити Україні додатково майже 38 мільярдів доларів. Про це радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван сказав у інтерв'ю, яке цитує "Голос Америки". "Ми знаємо, що наша робота полягає в тому, щоб продовжувати нашу військову підтримку України, щоб вона була в найкращій можливій позиції на полі бою", - зазначив радник Білого дому.

8 грудня Палата представників Конгресу США ухвалила оборонний бюджет на 2023 рік на безпрецедентну суму в розмірі 858 мільярдів доларів. Він передбачає щонайменше 800 мільйонів доларів безпекової допомоги Україні.

++11.15++

160 тисячне місто Бровари під Києвом залишається без води та опалення через російську ракетну атаку, повідомив міський голова Ігор Сапожко у Telegram.

++10.40++

Після п'ятничної атаки, у Києві зранку, суботи, 17 грудня відновили роботу метрополітену. "Водопостачання повернули всім мешканцям столиці. Половина киян - вже з теплом і ми працюємо, щоб відновити його всім жителям міста. З енергопостачанням наразі 2/3 киян", - написав у Telegram мер української столиці Віталій Кличко.

++10.29++

Уряд Молдови призупинив дію ліцензій шести телеканалів - TV6, Orhei TV, Primul in Moldova, Accent TV, NTV Moldova і RTR Moldova - на час дії надзвичайного стану. Захід набуде чинності з 19 грудня. Рішення ухвалено з метою захисту інформаційного простору та запобігання ризику дезінформації, пояснив Кишинів. Ці ЗМІ неодноразово порушували Кодекс про аудіовізуальні послуги, тенденційно висвітлюючи події в самій Молдові, а також події, пов'язані з війною Росії проти України, зазначила прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця.

У британській розвідці побачили ознаки непевності росіян щодо Криму

++09.59++

Російське військове керівництво, ймовірно, вже не має попередньої певності в беззастережному використанні території Криму для ударів по території України. Такий натяк містить актуальний огляд британської військової розвідки, оприлюднений у Twitter-акаунті міноборони Великобританії. Автори огляду вказали зокрема на факт нещодавнього запуску з території з Краснодарського краю Росії наданих Іраном безпілотних літальних апаратів (БПЛА) типу "Шахед". "Раніше ці БПЛА запускалися переважно з території окупованого (росіянами. - Ред.) Криму. Зміна місця пуску, ймовірно, пов'язана із занепокоєнням Росії щодо вразливості Криму, а також зручним розташуванням для поповнення запасів з ймовірного пункту прибуття (цього іранського озброєння. - Ред.) до Росії, в Астрахані", - припускають автори огляду.

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++09.31++

В Одеській області протиповітряна оборона збила дві російські ракети, випущені з Криму. Про це речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив у Telegram.

"По Одещині ворог зранку спрямував чергову ракетну атаку. 2 ракети типу "Онікс", випущені з берегового ракетного комплексу в тимчасово окупованому Криму, були знищені силами протиповітряної оборони", - ідеться у повідомленні.

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Аналітики ISW назвали мету візиту Путіна до Мінська

++08.56++

Президент Росії Володимир Путін під час запланованого візиту до Мінська має намір тиснути на білоруського правителя Олександра Лукашенка, щоб домогтися поступок щодо інтеграції двох країн. Таку думку висловили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у зведенні за п'ятницю, 16 грудня.

Візит до Мінська може також вказувати на те, що Путін намагається створити умови для відновлення наступу на Україну - можливо, на північ країни або на Київ - взимку 2023 року, пишуть експерти. Наразі ISW оцінює ризик російського вторгнення в Україну з території Білорусі як низький, але можливий.

Президент РФ відвідає з робочим візитом Мінськ 19 грудня, де проведе переговори з Олександром Лукашенком. Це перший візит Путіна до Білорусі за понад три роки - з червня 2019-го.

++08.25++

У Кривому Розі рятувальники уночі дістали з-під завалів зруйнованого будинку тіло 1,5-річного хлопчика. Унаслідок російської ракетної атаки загинули також батьки дитини, старшого сина на момент удару не було удома, повідомляють місцеві ЗМІ.

"П'ятничний удар по місту забрав чотири життя. Росіяни вбили 64-річну жінку та молоду родину з маленьким сином. Тринадцять людей поранено. Серед них четверо дітей", - повідомив зранку суботи, 17 грудня, голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

++07.59++

За минулу добу українські війська відбили атаки РФ у районах понад двадцяти населених пунктів, інформує у ранковому зведенні генштаб ЗСУ. "Зокрема це - Площанка, Червонопопівка, Білогорівка Луганської області та Бахмут, Опитне, Зеленопілля, Андріївка, Мар'їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області", - йдеться у повідомленні. На Запорізькому та Херсонському напрямках російські сили обстріляли з артилерії цивільну інфраструктуру понад 35 населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, Плавні, Гуляйполе, Дорожнянку, Ольгівське, Нікополь, Чорнобаївку, Антонівку, Милове і Херсон.

"Противник здійснює передислокацію окремих підрозділів та відводить частину своїх військ з Каховки та Нової Каховки Херсонської області в район населеного пункту Нижні Сірогози", - повідомляє також генштаб.

++07.30++

Росія не намагатиметься знову наступати на Київ, вважає американський генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес. "Я сумніваюся, що Росія зможе зібрати сили такого розміру за цей час, тим більше належної якості", - написав Ходжес у Twitter. Він нагадав написав, що остання часткова мобілізація в Росії провалилася. Цим американець заперечив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, який в інтерв'ю The Economist заявив, що РФ готує близько 200 тисяч нових військових і що у нього немає сумнівів, що армія РФ здійснить ще одну спробу наступу на Київ. Бен Ходжес вважає, що завищена оцінка потенціалу нових наступальних операцій Росії грає на руку тим, хто не хоче продовжувати підтримувати Україну.

++07.00++

У дев'ятому пакеті санкцій Євросоюзу проти Росії серед інших внесли 29 фігурантів спільного розслідування видань The Insider, Bellingcat і Der Spiegel про секретний підрозділ Головного обчислювального центру (ГОЦ) збройних сил РФ, який займається наведенням високоточних ракет на цілі в Україні. Їхні імена значаться у списку, опублікованому в офіційному журналі ЄС 16 грудня.

Усі 29 мають офіцерські звання і служать у ГОЦ, причому більшість із них - у підрозділі планування ракетних ударів. За даними The Insider, найближчим часом санкції проти ймовірних навідників планують ввести і США.

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