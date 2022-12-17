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Рятувальники розбирають завали у Кривому Розі
Рятувальники розбирають завали у Кривому РозіФото: Evgeniy Maloletka/AP/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Ракетна атака РФ: у Кривому Розі загинула 1,5-річна дитина

Валерій Сааков
1 год. тому

У Кривому Розі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку тіло півторарічного хлопчика, число жертв обстрілу міста зросло до чотирьох. Ще 13 людей поранено, кажуть у місцевій владі.

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Кількість загиблих мирних мешканців Кривого Рогу внаслідок скоєного напередодні ракетного обстрілу міста російськими окупаційними військами зросла до чотирьох. Зранку суботи, 17 грудня, голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що з-під завалів дістали тіло півторарічної дитини.

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"У Кривому Розі після опівночі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку тіло півторарічного хлопчика. П'ятничний удар по місту забрав чотири життя. Росіяни вбили 64-річну жінку та молоду родину з маленьким сином. Тринадцять людей поранено. Серед них четверо дітей", - написав Резніченко в Telegram-каналі.

За даними місцевих ЗМІ, у загиблої молодої родини ще є старший син, який тепер залишився сиротою. На момент ракетного удару його не було вдома.

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16 грудня війська РФ завдали масований ракетний удар по цивільних об'єктах в Україні, передовсім енергетичній інфраструктурі. Одна з ракет влучила в багатоквартирний житловий будинок у Кривому Розі, зруйнувавши кілька поверхів.

Загалом російські агресори випустили не менше 76 крилатих ракет повітряного та морського базування, з них 60 було збито українськими силами протиповітряної оборони.

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Рятувальники розбирають завали у Кривому Розі

Ракетна атака РФ: у Кривому Розі загинула 1,5-річна дитина

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