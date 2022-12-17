Ракетна атака РФ: у Кривому Розі загинула 1,5-річна дитина

У Кривому Розі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку тіло півторарічного хлопчика, число жертв обстрілу міста зросло до чотирьох. Ще 13 людей поранено, кажуть у місцевій владі.

Кількість загиблих мирних мешканців Кривого Рогу внаслідок скоєного напередодні ракетного обстрілу міста російськими окупаційними військами зросла до чотирьох. Зранку суботи, 17 грудня, голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що з-під завалів дістали тіло півторарічної дитини.

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"У Кривому Розі після опівночі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку тіло півторарічного хлопчика. П'ятничний удар по місту забрав чотири життя. Росіяни вбили 64-річну жінку та молоду родину з маленьким сином. Тринадцять людей поранено. Серед них четверо дітей", - написав Резніченко в Telegram-каналі.

За даними місцевих ЗМІ, у загиблої молодої родини ще є старший син, який тепер залишився сиротою. На момент ракетного удару його не було вдома.

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16 грудня війська РФ завдали масований ракетний удар по цивільних об'єктах в Україні, передовсім енергетичній інфраструктурі. Одна з ракет влучила в багатоквартирний житловий будинок у Кривому Розі, зруйнувавши кілька поверхів.

Загалом російські агресори випустили не менше 76 крилатих ракет повітряного та морського базування, з них 60 було збито українськими силами протиповітряної оборони.