Київ прагне провести саміт щодо формули миру до кінця лютого

Офіційний Київ прагне провести спеціальний саміт, присвячений українській формулі миру, до кінця лютого 2023 року, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю агенції AP, оприлюдненому у понеділок, 26 грудня. За його словами, бажано, щоб він відбувся на майданчику ООН за участю Генерального секретаря Антоніу Гутерріша як можливого посередника.

"Організація Об'єднаних Націй може бути найкращим місцем для проведення цього саміту, тому що мова йде не про те, щоб віддати перевагу певній країні, - зазначив Кулеба. - Насправді це про те, щоб залучити всіх".

Міністр додав, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш проявив себе, як ефективний посередник і учасник переговорів, та "як принципова та порядна людина". "Тому ми будемо раді його активній участі", - зауважив він.

Кулеба також наголосив: Україна зробить усе можливе, щоб виграти війну, розв'язану Росією, у 2023 році. Разом з тим, дипломатія завжди відіграє важливу роль, зазначив він. "Кожна війна закінчується дипломатичним шляхом, - сказав міністр. - Кожна війна закінчується в результаті дій на полі бою і за столом переговорів".

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Росію запросять лише через суд

Відповідаючи на запитання про те, чи запрошуватимуть Росію на цей саміт, Кулеба зазначив, що, наприклад, спочатку має відбутися міжнародний трибунал щодо воєнних злочинів росіян. "Тільки таким чином їх можна запросити на цей етап", - наголосив міністр, вчергове підкресливши, що попри регулярні заяви росіян про готовність до переговорів, "все, що вони роблять на полі бою, свідчить про протилежне".

Українська формула миру

Вперше про плани проведення саміту, присвяченому формулі миру, запропонованій Україною, в середині грудня повідомив президент Володимир Зеленський. "Саміт заради миру. Для нашої країни і для будь-якого іншого народу, який може зазнати такої ж агресії, такого ж терору, що Росія принесла на нашу землю", - заявив президент 18 грудня.

Цю формулу Зеленський вперше представив на засіданні Генеральної асамблеї ООН у вересні, а пізніше розширив на саміті Великої двадцятки(G20) у листопаді. Вона складається з 10 пунктів, які стосуються наступних напрямів: радіаційна і ядерна безпека, продовольча безпека, енергетична безпека, звільнення полонених і депортованих, відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ, повернення справедливості, протидія екоциду, недопущення ескалації, фіксація закінчення війни.