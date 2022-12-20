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Радбез ООНФото: Seth Wenig/AP Photo/picture alliance
КонфліктиУкраїна

США закидають генсеку ООН, що він "піддався погрозам Росії"

Олена Перепадя
2 год. тому

Посол США в ООН Роберт Вуд розчарований тим, що організація досі не спрямувала до Києва фахівців для інспекції безпілотників, які Росія використовує у війні проти України.

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Сполучені Штати Америки закидають генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутеррішу, що він "очевидно піддався російським погрозам" і не направив офіційних осіб в Україну для інспекції використовуваних Росією безпілотників, які, як стверджують Вашингтон та інші, були поставлені Іраном. 

"Ми розчаровані, що секретаріат, піддавшись, вочевидь, російським погрозам не виконав мандат на проведення розслідування, наданий йому Радою Безпеки", - заявив заступник посла США в ООН Роберт Вуд на засіданні Ради Безпеки ООН в ніч на вівторок, 20 грудня.

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Засідання було присвячене резолюції 2015 року щодо ядерної угоди з Іраном. Україна, США, Великобританія, Франція та Німеччина заявляють, що постачання безпілотників іранського виробництва в РФ порушує цю резолюцію Радбезу.

Гутерріш пояснив згодом журналістам, що звинувачення Заходу в тому, що Іран постачав Росії безпілотники, які використовуються в Україні, розглядається "у ширшому контексті того, що ми робимо у зв'язку з війною, щоб визначити, чи повинні ми і коли" відправити інспекторів до Києва.

Представник РФ в ООН Василь Небензя назвав можливу інспекцію "псевдорозслідуванням", а посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані заявив, що країна не передавала Росії жодних предметів, заборонених Радбезом. Він також додав, що іранські безпілотники, поставлені в Росію до лютого 2022 року, не були заборонені Радою і "не були передані для використання в триваючому конфлікті в Україні", повідомляє Reuters.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця ще у жовтні заявляв, що надіслав лист до Гутерріша та членів Радбезу, в якому виклав прохання української сторони направити експертів для інспекції використання дронів. 26 жовтня на засіданні Ради більшість країн-членів у своїх виступах підтримала проведення експертами ООН розслідування щодо використання Росією іранських дронів проти цивільного населення та інфраструктури України. У доповіді на початку цього місяця Гутерріш заявив, що посадові особи ООН вивчають наявну інформацію, і будь-які висновки будуть повідомлені Радбезу "в належний час". 

З початку жовтня для нанесення ударів по критичній інфраструктурі України, а також цивільних об'єктах Росія використовує дрони іранського виробництва. РФ заперечує використання безпілотників Shahed-136. Іран визнав поставки бойових дронів Росії, але наполягає, що передав безпілотники ще до початку повномасштабної війни РФ проти України.

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