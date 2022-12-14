Атака РФ на Київ: ППО збили 13 шахідів

Зранку війська РФ з дронів атакували столицю - 13 шахідів збито, уламки влучили в адмінбудівлю та житлові будинки, ніхто не постраждав.

1 год. тому 1 год. тому

1 год. тому 1 год. тому

Зранку 14 грудня Росія атакувала Київ іранськими безпілотниками. 13 дронів збили сили протиповітряної оборони, повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА).

"Уламки від збитих БПЛА влучили в одну адмінбудівлю та ще 4 житлові будівлі зазнали незначних ушкоджень (Шевченківській район столиці). Люди не постраждали”, - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Також унаслідок атаки дронів у селищі Вишневе під Києвом безпілотник-камікадзе пошкодив приватний будинок, повідомив заступник керівника ОП Тимошенко.

Начальник Національної поліції Київщини показав фото уламків дронів, збитих ЗСУ. Як повідомляють ЗМІ із посиланням на речницю ДСНС, на одному з уламків безпілотника, який упав у Києві, було написано "За Рязань".

За даними пресслужби Повітряних сил ЗСУ, шахіди запустили зі східного узбережжя Азовського моря.

Остання восьма масована атака РФ на Україну 5 грудня призвела до пошкодження енергетичної інфраструктури в низці областей. З понад 70 запущених російських ракет сили ППО збили тоді більше 60.

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