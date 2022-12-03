Макрон заявив про необхідність гарантій безпеки для Росії

За словами президента Франції, Захід має сформулювати гарантії безпеки для РФ у разі, якщо Путін погодиться на переговори про припинення війни в України.

Захід повинен подумати, як задовольнити потребу Росії в гарантіях безпеки, якщо президент РФ Володимир Путін погодиться на перемовини про припинення війни в Україні. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон у своєму виступі, який транслювався в суботу, 3 грудня.

В інтерв'ю французькому телеканалу TF1, записаному під час візиту до США минулого тижня, Макрон сказав, що Європа повинна підготувати свою майбутню архітектуру безпеки. За його словами, одним із важливих моментів для вирішення є "страх Путіна" про те, що НАТО нібито наближається до дверей РФ і може їй загрожувати.

"Ця тема буде частиною теми миру, тому ми повинні підготувати (...) як дати гарантії Росії в той день, коли вона повернеться за стіл переговорів", - сказав Макрон, якого цитує Reuters.



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Макрон анонсував чергові перемовини з Путіним

Під час офіційного візиту до Вашингтона, 1 грудня, Еммануель Макрон оголосив намір невдовзі укотре поговорити з Володимиром Путіним, висловивши надію, що переговори про припинення війни в Україні "досі можливі". За словами Макрона, він планує поговорити зі своїм російським колегою "найближчими днями".



Про дату перемовин президентів Франції та РФ поки не повідомлялося.

Раніше Макрон неодноразово спілкувався з Путіним, попри те, що більшість провідних західних політиків та посадовців намагалися уникати діалогу з очільником Кремля після розв'язаної Москвою повномасштабної війни проти України.

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