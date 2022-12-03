  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Звільнені території України
Воєнні злочини в Україні
Енергетична криза
Президент Франції Еммануель Макрон
Президент Франції Еммануель МакронФото: Thibault Camus/AP/picture alliance
ПолітикаФранція

Макрон заявив про необхідність гарантій безпеки для Росії

Аліна Коломієць
26 хв. тому

За словами президента Франції, Захід має сформулювати гарантії безпеки для РФ у разі, якщо Путін погодиться на переговори про припинення війни в України.

https://p.dw.com/p/4KROR

Захід повинен подумати, як задовольнити потребу Росії в гарантіях безпеки, якщо президент РФ Володимир Путін погодиться на перемовини про припинення війни в Україні. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон у своєму виступі, який транслювався в суботу, 3 грудня.

В інтерв'ю французькому телеканалу TF1, записаному під час візиту до США минулого тижня, Макрон сказав, що Європа повинна підготувати свою майбутню архітектуру безпеки. За його словами, одним із важливих моментів для вирішення є "страх Путіна" про те, що НАТО нібито наближається до дверей РФ і може їй загрожувати.

"Ця тема буде частиною теми миру, тому ми повинні підготувати (...) як дати гарантії Росії в той день, коли вона повернеться за стіл переговорів", - сказав Макрон, якого цитує Reuters.

Читайте також: Макрон закликав Папу Римського подзвонити Путіну

Макрон анонсував чергові перемовини з Путіним

Під час офіційного візиту до Вашингтона, 1 грудня, Еммануель Макрон оголосив намір невдовзі укотре поговорити з Володимиром Путіним, висловивши надію, що переговори про припинення війни в Україні "досі можливі". За словами Макрона, він планує поговорити зі своїм російським колегою "найближчими днями".

Про дату перемовин президентів Франції та РФ поки не повідомлялося. 

Раніше Макрон неодноразово спілкувався з Путіним, попри те, що більшість провідних західних політиків та посадовців намагалися уникати діалогу з очільником Кремля після розв'язаної Москвою повномасштабної війни проти України.

Читайте також: Байден і Макрон обіцяють тривалу підтримку України у війні

Перспективи переговорів України з РФ: що кажуть німці?

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Нафтове родовище, Татарстан

У Росії погрожують припинити постачання нафти країнам Заходу

Конфлікти2 год. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

НАТО та Фінляндія

НАТО розширюється на північ. Якими будуть наслідки?

НАТО розширюється на північ. Якими будуть наслідки?

Політика2 грудня 2022 р.
external

М'ясорубка під Бахмутом: евакуація з лінії фронту

М'ясорубка під Бахмутом: евакуація з лінії фронту

Конфлікти2 грудня 2022 р.03:22 хв.
external

Віталій Кличко про те, як Київ переживе зиму

Віталій Кличко про те, як Київ переживе зиму

Суспільство2 грудня 2022 р.02:01 хв.
Лілія Александрова на центральній площі звільненого Херсона

Підпільниця з Херсона: Вірили, що Україна своїх не покине

Підпільниця з Херсона: Вірили, що Україна своїх не покине

Конфлікти2 грудня 2022 р.
external

"Держава - це ми": пункти незламності по-народному

"Держава - це ми": пункти незламності по-народному

Суспільство2 грудня 2022 р.07:26 хв.
Портрет Путіна на стіні в Белграді

"Якщо Україна може повернути Крим, її треба підтримати"

"Якщо Україна може повернути Крим, її треба підтримати"

Конфлікти2 грудня 2022 р.
На головну сторінку