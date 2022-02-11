РФ відмовляється приймати колективні "безпекові" відповіді НАТО і ЄС

Російська Федерація відмовляється прийняти колективні відповіді НАТО та ЄС щодо питань безпеки. Як заявила у п'ятницю, 11 лютого, офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова, Москва чекає на окремі відповіді від її адресатів.

"Не можемо прийняти "колективну" відповідь, що нагадує "кругову поруку". Чекаємо на розгорнуту реакцію на поставлене нами питання від кожного адресата", - наводяться слова Захарової на сайті російського МЗС.

Захарова зазначила, що глава МЗС РФ Сергій Лавров адресував послання щодо безпеки міністрам закордонних справ 37-ми держав Європи та Північної Америки. У цьому посланні, за словами Захарової, "було особливо наголошено, що РФ очікує на розгорнуту відповідь у національній якості".

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"Натомість нам пишуть Столтенберг (генеральний секретар НАТО. - Ред.) та Боррель (верховний представник ЄС із зовнішньої й безпекової політики. - Ред.), до яких ми не зверталися. Такий крок не можна охарактеризувати інакше, як прояв дипломатичної неввічливості та неповаги до нашого прохання. Під документами ОБСЄ та Росія-НАТО, в яких зафіксовано принцип неподільності безпеки, стоять підписи глав держав та урядів відповідних країн", - наголосила представниця МЗС РФ.

Крім того, за її словами, "предметної реакції на прямо поставлене питання в отриманих відповідях немає". "Натомість нам пропонується вступити в діалог щодо зміцнення безпеки", - зазначила Захарова.

Відповідь на "безпекові пропозиції"

Нагадаємо, у відповідь за занепокоєння щодо зосередження російських військ біля кордонів України Росія у середині грудня 2021 року почала вимагала від Заходу надати їй "гарантії безпеки". Йдеться про два документи - Договір між РФ та США про гарантії безпеки та Угоду про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів Організації Північноатлантичного договору.

Серед іншого Росія наполягає на гарантіях, що юридично зобов'яжуть США і НАТО вивести сили, техніку та озброєння з території країн, які станом на 1997 рік не були членами НАТО. До них належать Болгарія і Румунія.

Крім того, РФ вимагає від НАТО припинити розміщення ударних систем озброєння поблизу російських кордонів, а також не приймати нових членів, зокрема, Україну.

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26 січня свою письмову відповідь на російські пропозиції з питань безпеки в Європі надали Сполучені Штати Америки та НАТО. Згодом свою відповідь надав Євросоюз від імені глав міністерств закордонних справ 27 країн-учасниць.