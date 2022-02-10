ЄС надіслав колективну відповідь на "безпекові пропозиції" Росії

Росія отримала колективну відповідь Євросоюзу на "безпекові пропозиції" Росії. Лист від імені глав міністерств закордонних справ 27 країн-учасниць передали постпреду Росії при ЄС Володимиру Чижову. Про це повідомило постійне представництво РФ при ЄС у четвер, 10 лютого.

Заступник генсека зовнішньополітичної служби ЄС Енріке Мора повідомив, що верховний представник ЄС із зовнішньої й безпекової політики Жозеп Боррель вирішив відповісти від імені усіх країн, аби продемонструвати єдність.

Раніше цього дня голова російського МЗС Сергій Лавров заявляв, що колективний лист від країн ЄС призведе до зриву переговорного процесу, вказує агенція Reuters. Зміст листа від ЄС до Росії залишається невідомим.

Водночас Жозеп Боррель у своєму Twitter, коментуючи цю відповідь, повідомив, що ЄС закликає Росію припинити нарощувати війська в Україні та навколо неї, а також у Білорусі. "Розбіжності повинні вирішуватися шляхом діалогу та дипломатії", - вказав глава дипломатії ЄС.

26 січня свою письмову відповідь на російські пропозиції з питань безпеки в Європі надали Сполучені Штати Америки. МЗС Росії не повідомило деталей щодо змісту документа.

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"Безпекові вимоги" РФ

У середині грудня 2021 року Росія вимагала надати "гарантії безпеки". Йдеться про два документи - Договір між РФ та США про гарантії безпеки та Угоду про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів Організації Північноатлантичного договору.

Серед іншого Росія наполягає на гарантіях, що юридично зобов'яжуть США і НАТО вивести сили, техніку та озброєння з території країн, які в 1997 році на не були членами НАТО. До них належать Болгарія і Румунія.

Крім того, РФ вимагає від НАТО припинити розміщення ударних систем озброєння поблизу російських кордонів, а також не приймати нових членів, зокрема, Україну.

Північноатлантичний альянс відкидає ці вимоги та наголошує, що двері НАТО залишаться відчиненими.