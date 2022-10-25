Макрон закликав Папу Римського подзвонити Путіну

Президент Франції попросив Франциска на зустрічі у Ватикані зателефонувати також главі РПЦ Кирилу і президенту США Джо Байдену, щоб "сприяти мирному процесу" в Україні.

Президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з Папою Римським Франциском у Ватикані попросив його зателефонувати президенту Росії Володимиру Путіну, щоб "сприяти мирному процесу" в Україні. Про це він розповів французькому виданню Le Point у вівторок, 25 жовтня після зустрічі з понтифіком напередодні.

На зустрічі з Папою Макрон говорив про важливість "релігійного діалогу" та роль, яку може відіграти Католицька церква у припиненні війни Росії проти України. Крім Путіна, президент Франції попросив Франциска подзвонити главі Російської православної церкви (РПЦ) Кирилу та президенту США Джо Байдену. "Необхідно, щоб Сполучені Штати сіли за стіл переговорів для просування мирного процесу в Україні", - заявив Макрон.

Напередодні на міжконфесійному саміті в Римі президент Франції наголосив, що будь-яке втручання третіх сторін у мирний процес в Україні можливе лише зі згоди Києва та на його "умовах". Він також сказав, що РПЦ дозволяє Кремлю маніпулювати собою для виправдання війни в Україні, та закликав протистояти такому тиску.

Макрон хоче продовження діалогу з Росією

12 жовтня в інтерв'ю телеканалу France 2 Макрон заявив, що Київ і Москва мають повернутися за стіл переговорів. "В якийсь момент буде в інтересах і Росії, і України повернутися за стіл переговорів", - сказав він. Президент Франції додав, що сам у будь-який момент готовий знову поговорити з президентом РФ: "Щоразу, коли це буде необхідно, я буду розмовляти з Путіним". При цьому Макрон зазначив, що Україна повинна самостійно вирішувати питання її територіальної цілісності.

Раніше він казав, що завдання Франції полягає у тому, щоб "готувати мирне рішення і перешкоджати ескалації" та розширенню географії війни. "Робота дипломата полягає в тому, щоб говорити з усіма, особливо з людьми, з якими ми не згодні. І тому ми будемо продовжувати це робити, координуючи роботу з нашими союзниками", - говорив президент Франції.

Висловлювання Папи Римського щодо війни в Україні

У серпні Папа Римський планував візит до Києва, а до того хотів з'їздити до Москви на зустріч із Путіним. Утім згодом він заявив, що через проблему з коліном лікар заборонив йому закордонні візити. Тим не менше в середині вересня Франциск відвідав Казахстан.

З початку повномасштабної війни в Україні глава Римо-католицької церкви неодноразово висловлювався про необхідність припинити бойові дії. Навесні він розповів про розмову 16 березня з Кирилом. За його словами, перші 20 хвилин російський патріарх із папірця зачитував йому "всі причини, що виправдовують вторгнення" Росії в Україну. "Я вислухав і сказав йому: (...) Патріарх не може перетворитися на путінського вівтарника", - розповів Папа.

24 серпня, у День незалежності України, Франциск згадав про загиблу доньку ідеолога "русского мира" Олександра Дугіна Дар'ю як про "невинну жертву війни". Пізніше у Ватикані заявили, що ці слова Папи слід сприймати як "голос на захист людського життя, а не політичну позицію".