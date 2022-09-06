Папа Римський не відвідуватиме Київ найближчим часом

Франциск збирався приїхати в Києїв ще в серпні, до того - відвідати Москву й зустрітися з Володимиром Путіним, після - з главою РПЦ Кирилом у Казахстані. Через проблему з коліном лікар заборонив Папі закордонні візити.

Папа Римський Франциск не зможе найближчим часом відвідати Київ і Москву та взяти участь у міжконфесійній зустрічі релігійних лідерів у Казахстані за розпорядженням свого лікаря через проблему з коліном. Про це він заявив в інтерв'ю CNN Portugal, фрагменти з якого були опубліковані 5 вересня.

В липні минулого року Папа переніс операцію на кишківнику, наслідки якої, за його словами, досі відчуває. На початку року Франциск розтягнув зв'язки коліна. У травні, після того, як біль обмежив його здатність ходити, він уперше з'явився на публіці в інвалідному візку.

Наприкінці липня понтифік заявив, що хоче "пригальмувати" з відрядженнями через проблеми зі здоров'ям, однак завітати до Києва все ще планував.

Папа Римський збирався приїхати до Києва ще в серпні, а до того хотів заїхати в Москву. Він висловлював сподівання, що президент РФ Володимир Путін "виділить йому невелике часове вікно, щоби послужити справі миру". В Казахстані 13-15 вересня Франциск мав зустрітися з главою Російської православної церкви патріархом Кирилом, який підтримує війну РФ проти України, але той ще два тижні тому скасував свій візит.

Висловлювання Папи Римського щодо війни в Україні

З початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну глава Римо-католицької церкви неодноразово висловлювався про необхідність припинити бойові дії. Папа згадував про Україну під час недільних молитов та закликав припинити страждання українського народу.

Навесні Франциск розповів про розмову 16 березня з главою Російської православної церкви Кирилом. За його словами, перші 20 хвилин російський патріарх із папірця зачитував йому "всі причини, що виправдовують вторгнення" Росії в Україну. "Я вислухав і сказав йому: Я нічого в цьому не розумію. Брате, ми не державні клірики, ми повинні говорити не мовою політики, а мовою Ісуса. Ми пастирі одного і того ж святого стада Божого. Тому ми повинні шукати шлях до миру, ми повинні припинити боротьбу. Патріарх не може перетворитися на путінського вівтарника", - розповів Папа.

24 серпня, у День незалежності України, коли минуло рівно пів року від початку повномасштабного вторгнення РФ, Франциск у своїй промові під час загальної аудієнції назвав війну в Україні "божевіллям" і згадав про загиблу доньку ідеолога "русского мира" Олександра Дугіна Дар'ю як про невинну жертву війни - "бідолашну дівчину, що злетіла в повітря у Москві від бомби, закладеної під сидінням автомобіля". Міністерство закордонних справ України викликало апостольського нунція в Україні (посла. - Ред.) для пояснень. Пізніше у Ватикані заявили, що ці слова понтифіка слід сприймати як "голос на захист людського життя, а не політичну позицію".

Читайте також: Папа Римський призначає нових кардиналів, які можуть обрати наступника