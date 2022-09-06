  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Папа Римський Франциск на інвалідному візку на цвинтарі у канадській громаді Масквасіс
Папа Римський ФранцискФото: Ciro Fusco/Zuma/picture alliance
ПолітикаВатикан

Папа Римський не відвідуватиме Київ найближчим часом

Аліна Коломієць
2 год. тому

Франциск збирався приїхати в Києїв ще в серпні, до того - відвідати Москву й зустрітися з Володимиром Путіним, після - з главою РПЦ Кирилом у Казахстані. Через проблему з коліном лікар заборонив Папі закордонні візити.

https://www.dw.com/uk/papa-rimskij-ne-zmoze-najblizcim-casom-vidvidati-kiiv/a-63028601

Папа Римський Франциск не зможе найближчим часом відвідати Київ і Москву та взяти участь у міжконфесійній зустрічі релігійних лідерів у Казахстані за розпорядженням свого лікаря через проблему з коліном. Про це він заявив в інтерв'ю CNN Portugal, фрагменти з якого були опубліковані 5 вересня.

В липні минулого року Папа переніс операцію на кишківнику, наслідки якої, за його словами, досі відчуває. На початку року Франциск розтягнув зв'язки коліна. У травні, після того, як біль обмежив його здатність ходити, він уперше з'явився на публіці в інвалідному візку.

Наприкінці липня понтифік заявив, що хоче "пригальмувати" з відрядженнями через проблеми зі здоров'ям, однак завітати до Києва все ще планував.

Папа Римський збирався приїхати до Києва ще в серпні, а до того хотів заїхати в Москву. Він висловлював сподівання, що президент РФ Володимир Путін "виділить йому невелике часове вікно, щоби послужити справі миру". В Казахстані 13-15 вересня Франциск мав зустрітися з главою Російської православної церкви патріархом Кирилом, який підтримує війну РФ проти України, але той ще два тижні тому скасував свій візит.

Висловлювання Папи Римського щодо війни в Україні

З початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну глава Римо-католицької церкви неодноразово висловлювався про необхідність припинити бойові дії. Папа згадував про Україну під час недільних молитов та закликав припинити страждання українського народу.

Навесні Франциск розповів про розмову 16 березня з главою Російської православної церкви Кирилом. За його словами, перші 20 хвилин російський патріарх із папірця зачитував йому "всі причини, що виправдовують вторгнення" Росії в Україну. "Я вислухав і сказав йому: Я нічого в цьому не розумію. Брате, ми не державні клірики, ми повинні говорити не мовою політики, а мовою Ісуса. Ми пастирі одного і того ж святого стада Божого. Тому ми повинні шукати шлях до миру, ми повинні припинити боротьбу. Патріарх не може перетворитися на путінського вівтарника", - розповів Папа.

24 серпня, у День незалежності України, коли минуло рівно пів року від початку повномасштабного вторгнення РФ, Франциск у своїй промові під час загальної аудієнції назвав війну в Україні "божевіллям" і згадав про загиблу доньку ідеолога "русского мира" Олександра Дугіна Дар'ю як про невинну жертву війни - "бідолашну дівчину, що злетіла в повітря у Москві від бомби, закладеної під сидінням автомобіля". Міністерство закордонних справ України викликало апостольського нунція в Україні (посла. - Ред.) для пояснень. Пізніше у Ватикані заявили, що ці слова понтифіка слід сприймати як "голос на захист людського життя, а не політичну позицію".

Читайте також: Папа Римський призначає нових кардиналів, які можуть обрати наступника

Дружини "азовців" про очікування від Папи Римського і влади

 

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Випробування Північною Кореєю балістичних ракет малої дальності в червні

РФ купує артилерійські снаряди і ракети у Північної Кореї

Політика
16 хв. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Вулиця Пушкіна в Ризі

Чому в Латвії зносять пам'ятники та змінюють назви вулиць

Чому в Латвії зносять пам'ятники та змінюють назви вулиць

Історія
4 год. тому
Українські біженки на екскурсії в Кельні

Як українські біженці в Німеччині замінили туристів із Росії

Як українські біженці в Німеччині замінили туристів із Росії

Панорама
5 год. тому
Жозеп Боррель та Денис Шмигаль під час пресконференції за підсумками засідання Ради асоціації Україна-ЄС

У ЄС не поспішають з датою переговорів про вступ України

У ЄС не поспішають з датою переговорів про вступ України

Політика
16 год. тому
Поліцейські у Ніцці, 15 липня 2016 року

Процес у справі про теракт у Ніцці: кого та за що судять

Процес у справі про теракт у Ніцці: кого та за що судять

Тероризм
20 год. тому
Судно перевозить зріджений газ

Імпорт зрідженого газу: у ФРН буде уже шість терміналів

Імпорт зрідженого газу: у ФРН буде уже шість терміналів

Економіка
22 год. тому
Ліз Трасс

Ліз Трасс, або Слідами Маргарет Тетчер

Ліз Трасс, або Слідами Маргарет Тетчер

Політика
23 год. тому
На головну сторінку