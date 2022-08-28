Папа призначив кардиналів, які можуть обрати наступника

Франциск назвав 20 нових кардиналів. Тепер дві третини від загальної кількості колегії, яка може обирати нового Папу, призначені саме ним.

Папа Римський Франциск підвищив ще 20 священнослужителів до рангу кардиналів 27 серпня, розширивши кількість тих, хто тепер має право голосувати за його наступника, якщо він помре або піде у відставку, повідомляє агенція AP.

Призначення нових кардиналів дає Франциску певний вплив на те, ким стане його наступник. Члени колегії, яка складається з 226 кардиналів, мають право голосувати за наступника Папи, якщо вони молодші за 80 років. Цим критеріям відповідають 16 з 20 нових кардиналів і 132 загалом. Кардинали, призначені Франциском, становлять майже дві третини від цієї кількості - 83, що дозволятиме пройти будь-якій підтримуваній ним кандидатурі, зауважує AFP.

Час церемонії призначення викликав здивування, оскільки зазвичай її не проводять у серпні, зазначає dpa. Ходять чутки, що Франциск, можливо, готує шляхи для свого відходу. Останніми місяцями Папа змушений пересуватися на інвалідному візку через проблеми з колінами, які не піддаються операції. У липні минулого року понтифік переніс операцію на кишківнику, наслідки якої, за його словами, відчуває досі. Він також страждає від радикуліту - хронічного нервового захворювання, яке викликає біль у стегні.

відставки останнього. Він сказав, що він розгляне цей крок, якщо виникне така необхідність.

Неоднозначні висловлювання Папи Франциска

Наприкінці липня Франциск заявив, що хоче "пригальмувати" з відрядженнями через проблеми зі здоров'ям. При цьому Папа Римський хоче відвідати Україну. Раніше у Ватикані повідомляли, що візит Франциска до Києва можливий в серпні, однак станом на 28 серпня нової інформації щодо його приїзду немає.

Тим часом міністерство закордонних справ (МЗС) України викликало 25 серпня апостольського нунція, щоби висловити розчарування словами Папи Римського про загиблу доньку ідеолога "русского мира" Дар'ю Дугіну. "Викликає нерозуміння рішення Папи Франциска згадати у контексті російсько-української війни смерть російської громадянки на території Росії, до якої Україна не має жодного відношення", - йдеться в заяві МЗС. Понтифіку дорікнули, що він "жодного разу не приділив окремої уваги конкретним жертвам війни, серед яких вже 376 українських дітей, які загинули від рук російських окупантів".