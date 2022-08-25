Офіційний Київ розчарований заявою Папи Римського про Дугіну

МЗС України викликало апостольського нунція через слова Франциска про Дугіну як невинну жертву війни та дорікнуло, що Папа жодного разу від 24 лютого не згадав окремо про загиблих 376 українських дітей.

Міністерство закордонних справ України запросило апостольського нунція архиєпископа Вісвалдаса Кулбокаса, аби висловити розчарування словами Папи Римського Франциска про загиблу доньку ідеолога "русского мира" Дар'ю Дугіну в День незалежності України. Відповідну заяву ввечері четверга, 25 серпня, опублікувала пресслужба відомства.

"В Україні глибоко розчаровані словами Понтифіка, які несправедливо прирівнюють агресора та жертву. При цьому викликає нерозуміння рішення Папи Франциска згадати у контексті російсько-української війни смерть російської громадянки на території Росії, до якої Україна не має жодного відношення", - йдеться у заяві МЗС.

Водночас там дорікнули, що Понтифік "жодного разу не приділив окремої уваги конкретним жертвам війни, серед яких вже 376 українських дітей, які загинули від рук російських окупантів".

Згадка про Дугіну в День незалежності України

Днем раніше, 24 серпня, під час загальної аудієнції у День незалежності України Папа Римський Франциск у своїй промові назвав війну в Україні "божевіллям" і згадав про загиблу раніше під Москвою Дар'ю Дугіну як про невинну жертву війни.

"Маю на думці бідолашну дівчину, що злетіла в повітря у Москві від бомби, закладеної під сидінням автомобіля. За війну платять невинні, невинні!" - заявив Папа.

Дугіна підтримувала праворадикальну, шовіністську ідеологію батька в своїй публіцистичній діяльності й писала про політику для прокремлівських ЗМІ. Вона загинула ввечері 20 серпня від детонації закладеної завчасно під авто вибухівки.

Уже за два дні ФСБ Росії оголосила про розкриття вбивства Дар'ї Платонової (Дугіної), заявивши про причетність українських спецслужб. Натомість у Києві відкинули всі звинувачення, припустивши, що мотивами злочину є внутрішня боротьба за владу у РФ.

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