Байден і Макрон обіцяють тривалу підтримку України у війні

Вашингтон і Париж готові й надалі підтримувати Київ у обороні від російської агресії та розглядають можливість притягнення РФ до відповідальності за воєнні злочини, запевнили Джо Байден і Еммануель Макрон.

Сполучені Штати й Франція готові й надалі підтримувати Україну в її збройній боротьбі проти російської агресії. Відповідну спільну заяву зробили в четвер, 1 грудня, у Вашингтоні, президенти США та Франції Джо Байден і Еммануель Макрон під час урочистої церемонії прийому Макрона в Білому домі з нагоди початку його багатоденного державного візиту до США.

У спільній заяві обидва лідери повторно підтвердили "підтримку України у захисті свого суверенітету та територіальної цілісності, включаючи надання політичної, безпекової, гуманітарної та економічної допомоги Україні стільки, скільки це буде потрібно", йдеться у заяві. Крім того, вони також підтвердили "свою непохитну рішучість притягнути Росію до відповідальності за широко задокументовані звірства та воєнні злочини", додається у заяві, яку наводить AFP. Щодо останнього пункту, то тут обидва політики назвали механізми ООН та Міжнародного кримінального суду (МКС).

Макрон: Париж і Вашингтон мають знову стати братами по зброї

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон закликав під час вітальної церемонії в Білому домі Париж і Вашингтон до того, що знову стати "братами по зброї". "На тлі російської агресії проти України й численних криз, що зачіпають наші країни й суспільства, ми повинні знову стати братами по зброї", - сказав французький президент у своїй промові.

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"Це вкрай важливо (...) мати тісну координацію між нами з різноманітних питань, тому що ми прагнемо виправити прямі та непрямі наслідки війни для наших економік та наших народів, і водночас ми хочемо підготувати для майбутніх поколінь вуглецево-нейтральну економіку, створивши багато робочих місць", - сказав Макрон, якого цитує Associated Press.

Водночас Байден сказав: "Франція є нашим найдавнішим союзником, нашим непохитним партнером у справі свободи". Американський президент також високо оцінив "міцність, силу і живучість чудової дружби між Францією та Сполученими Штатами Америки".

У центрі перемовин - Україна, Китай і торговельна суперечка між США та ЄС

Головними темами переговорів Байдена і Макрона стануть війна Росії проти України, відносини з Китаєм, а також торговельна суперечка між США та ЄС у галузі випуску товарів, покликаних зупинити глобальне потепління.

Нагадаємо, Макрон, торкаючись війни в Україні, заявив в інтерв'ю телекомпанії АВС, оприлюдненому раніше, про намір найближчими днями провести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Він висловив думку, що переговори про припинення війни в Україні досі можливі.