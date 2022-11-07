Генсек ООН: Світ прямує до кліматичного пекла

Світові лідери мають домовитися про прискорення переходу до ВДЕ і компенсації бідним країнам, переконаний Антоніу Гутерріш. Однак чи погодяться на це "лідери" із забруднення атмосфери - Китай і США - наразі не зрозуміло.

Людство стоїть перед жорстким вибором між співпрацею або "колективним самогубством" у боротьбі зглобальним потеплінням. Про це заявив генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерріш під час 27-ої конференції ООН зі зміни клімату (COP27) у понеділок, 7 листопада, повідомляє AFP. "Ми на шосе до кліматичного пекла, і наша нога все ще тисне на газ", - заявив він.

Звертаючись до учасників заходу, на якому протягом двох днів зберуться майже 100 голів держав і урядів, генсек ООН закликав прискорити перехід до відновлювальних джерел енергії (ВДЕ), а також досягнути домовленостей з питання компенсації багатими країнами бідним збитків та шкоди, які останні зазнали внаслідок зміни клімату. "У людства є вибір: співпрацювати або загинути", - наголосив Гутерріш.

Європа готова платити

У свою чергу президент Франції Еммануель Макрон закликав США, Китай та інші багаті країни з по-за меж Європи посилити зусилля щодо скорочення викидів і надати фінансову допомогу іншим країнам. "Європейці платять, сказав він. - Тільки ми й платимо".

Напередодні міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock), також наголосила, що острівні держави, та країни, що розвиваються, яким загрожують особливо тяжкі наслідки у зв'язку зі зміною клімату, "справедливо очікують від багатих країн більшого прояву солідарності і Німеччина готова її проявити - як щодо фінансування боротьби зі зміною клімату, так і при ліквідації збитків".

Днем раніше після тривалих і складних дебатів учасники COP27 погодилися вперше включити до порядку денного заходу питання про те, чи повинні багаті країни компенсувати бідним збитки через зміни клімату.

США та Європейський Союз роками зволікали з ухваленням цього рішення, побоюючись створення безстрокової системи багатомільярдних виплат: очікується, що багаті країни встановлять графік надання ста мільярдів доларів на рік, щоб допомогти країнам, що розвиваються, "озеленити" свої економіки та створити стійкість до майбутніх змін клімату, зазначає AFP.

Читайте також:

Аномальна спека у Європі: чому зміни клімату реальні

Позиція Китаю і США під питанням

Глава КНР Сі Цзіньпін, чия країна генерує найбільші в світі об'єми викидів парникових газів, не бере участі в конференції. Президент США Джо Байден, чия країна посідає друге місце в цьому переліку, приєднається до COP27 лише після запланованих на 8 листопада проміжних виборів у Конгрес. За результатами виборів більшість в парламенті США можуть отримати республіканці, які традиційно неприязно ставляться до міжнародних активностей щодо зміни клімату.

8 листопада до учасників rконференції звернеться президент України Володимир Зеленський.

Читайте також: Конгрес схвалив план Байдена щодо клімату і податків на 430 млрд доларів