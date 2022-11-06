Кліматична конференція обговорить компенсацію бідним країнам

Питання компенсацій бідним країнам збитків через зміни клімату вперше обговорять на такому рівні. Тим часом ООН попереджає, що кліматичні зміни стають все масштабнішими і матимуть суттєві наслідки.

Після тривалих і складних підготовчих дебатів учасники 27-ої конференції Організації Об'єднаних Націй зі зміни клімату (COP27) погодились вперше включити до порядку денного заходу, який стартував в неділю, 6 листопада, в Єгипті, питання про те, чи повинні багаті країни компенсувати бідним збитки та шкоду, яких ті зазнали внаслідок зміни клімату, повідомляє Reuters.

Розгляд цього питання заможні країни блокували понад десять років. Однак навіть включення його до порядку денного не гарантує того, що бідні країни незабаром отримають компенсацію, а бідні - обов'язково визнають відповідальність. За словами міністра закордонних справ Єгипту Самеха Шукрі, який головує на COP27, обговорення має на меті привести до остаточного рішення "не пізніше 2024 року".

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Німеччина обіцяє підтримати бідні країни

За словами міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок (Annalena Baerbock), острівні держави, та країни, що розвиваються, яким загрожують особливо тяжкі наслідки у зв'язку зі зміною клімату, "справедливо очікують від багатих країн більшого прояву солідарності і Німеччина готова її проявити - як щодо фінансування боротьби зі зміною клімату, так і при ліквідації збитків , яких вона завдає".

Вона додала, що війна Росії проти України ускладнила вирішення кліматичних питань. "Атака на правила світової спільноти призвела до повсюдної невизначеності, розколу, втрати довіри, що не сприяє об'єднанню всього світу на шляху до спільної мети", - пояснила Бербок, додавши, що 2022 рік, однак, "не має стати втраченим роком для захисту клімату ".

Зі свого боку, міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck) назвав глобальне потепління "структурною кризою нашого часу". "Незважаючи на війну в Україні - більше боротьби за захист клімату", - додав він.

Габек зазначив, що Німеччина прискорює переведення економіки на відновлювані джерела енергії і має намір до 2030 року отримувати за рахунок них 80 відсотків своєї електроенергії.

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Кліматична ситуація в світі погіршується

З нагоди конференції Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) оприлюднила щорічний звіт про стан клімату, який продемонстрував: ситуація з потеплінням та підвищення рівня моря погіршуються, ці процеси відбуваються швидше, ніж раніше, зауважує AP.

"Останній звіт про стан глобального клімату - це хроніка кліматичного хаосу. Ми повинні відповісти на сигнали лиха від планети діями. Амбітними, надійними кліматичними діями", - наголосив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Згідно з даними ВМО, середня глобальна температура, за останніми оцінками, на 1,15 градуса перевершує показники в період з 1850 по 1900 роки. Вона продовжує підвищуватися. Потепління Світового океану досягло 2021 року нового рекордного рівня, вказують фахівці. Згідно зі звітом, за останнє десятиліття темпи підвищення рівня моря зросли вдвічі, порівняно з 1990-ми роками, а з січня 2020 року вони ще більше прискорилися. З початку десятиліття рівень моря підіймався на п'ять міліметрів на рік порівняно з 2,1 міліметра у 1990-х роках.

У звіті наголошується, що прямий наслідок змін клімату це неймовірні літні повені в Пакистані, які забрали життя понад 1700 людей і змусили переселитися 7,9 мільйона людей, чотирирічна посуха в Східній Африці, внаслідок якої понад 18 мільйонів людей голодують, висихання річки Янцзи до найнижчого рівня в серпні та рекорд хвилі спеки у Європі та Китаї.

Рівні основних парникових газів - вуглекислого газу, метану та оксиду азоту - досягли рекордно високих рівнів, при цьому рівень метану зростає рекордними темпами. Це означає більше, ніж просто підвищення температури. Як льодовиковий покрив Гренландії, так і світові льодовики, стрімко зменшуються. Льоди Гренландії тануть 26-й рік поспіль. Обсяг льодовикового снігу в Швейцарії впав більш ніж на одну третину з 2001 по 2022 рік, йдеться у звіті.

Але 90 відсотків тепла, що затримується на Землі, потрапляє в океан, тому верхні дві тисячі метрів океану нагріваються швидше. Океан продовжуватиме нагріватися в майбутньому і це призведе до змін "незворотних в масштабі від століття до тисячоліття", йдеться у звіті.