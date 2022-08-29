Третина Пакистану опинилася під водою через повінь

Міністр з питань зміни клімату країни Шеррі Рехман заявила, що повінь призвела до "кризи неймовірних масштабів". Про катастрофу заявляють і гуманітарні організації.

За даними влади Пакистану, з червня, коли в країні почалися сильні мусонні зливи, внаслідок стихійного лиха загинули щонайменше 1136 людей, ще 1636 - отримали поранення Реальна кількість жертв може бути значно вищою, оскільки в гірських регіонах на півночі країни сотні сіл відрізані від решти світу після того, як річки, що розлилися, змили дороги і мости, заявили чиновники в Ісламабаді в понеділок, 29 серпня.

Міністр з питань зміни клімату країни Шеррі Рехман повідомила, що під водою опинилася третина країни, що призвело до "кризи неймовірних масштабів".

Гуманітарні організації заявляють про катастрофічну ситуацію

Через повінь пошкоджено один мільйон будинків. Щонайменше 498 тисяч людей у ​​220-мільйонній країні перебувають у таборах для переміщених осіб. Вважається, що багато людей живуть у родичів, друзів або за межами країни, пише агенція АР.

Мешканці збираються біля дороги, пошкодженої паводковими водами після сильних мусонних дощів у місті Чарсадда Фото: Abdul Majeed/AFP

За даними гуманітарних організацій, від масштабної повені постраждали майже 33 мільйони людей. Крім того, внаслідок стихійного лиха завдано істотних збитків чотирьом мільйонам гектарів сільськогосподарських угідь, загинули майже 800 тисяч поголів'я худоби, тому в цьому регіоні слід очікувати на дефіцит продовольства, заявило представництво Міжнародного комітету порятунку (IRC) в Ісламабаді.

У постраждалих регіонах зростає ризик поширення малярії, шлунково-кишкових інфекцій та захворювань шкіри. За словами глави відділення IRC у Пакистані Шабнам Балуч, організація вже надала 20 тисячам людей продукти харчування та медикаменти, але потребує пожертвувань, щоб збільшити допомогу постраждалому населенню.

Організація Help, що базується в Бонні, також повідомляє про вкрай важку ситуацію. Повінь, серед іншого, є і "катастрофою гігієни", у стоячих водах швидко поширюються збудники інфекційних захворювань, зазначив координатор з надзвичайної допомоги Бертольд Енгельман (Berthold Engelmann).

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Найсильніші дощі за останні три десятиліття

Кількість загиблих від повеней в Пакистані перевалила за тисячу Фото: Shakeel Ahmed/AA/picture alliance

Пакистанська влада каже, що цьогорічні масштаби катастрофи порівняні, якщо не гірші, ніж у 2010 році, коли затопленою виявилася п'ята частина території країни, загинули за різними оцінками від 1,7 до 2 тисяч людей і ще 20 мільйонів залишилися без даху над головою. Генерал Камар Джавед Баджва, головнокомандуючий військовими Пакистану, заявив 28 серпня, що його країні можуть знадобитися роки для відновлення, пише АР.

Прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф у понеділок заявив, що дощі наразі були найсильнішими за останні три десятиліття. "Я бачив паводкову воду всюди, де б я не був останніми днями", - сказав Шаріф у місті Чарсадда на північному сході країни.

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Через зміни клімату потерпає весь світ

Пакистан є однією з країн, які виявилися особливо вразливими до змін клімату. За даними німецької організації Germanwatch, він перебуває на восьмому місці у списку держав, яким найбільше загрожують екстремальні погодні явища.

Міністр клімату Шеррі Реман і метеорологи повідомили AP, що у вересні очікуються нові мусони. Цього року мусони почалися раніше та були сильнішими, ніж зазвичай. Сильні дощі є останньою в серії катастроф, які, за словами Рехман, посилюються зміною клімату, включаючи хвилі спеки та лісові пожежі. "Клімат не знає кордонів, і його вплив може бути непропорційно відчутним", - наголошує міністерка.

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