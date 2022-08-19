 У Німеччині попередили про небезпеку повеней | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.08.2022

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Новини

У Німеччині попередили про небезпеку повеней

Німецька метеослужба застерігає від повеней на півдні країни. Найбільше може зачепити Баварію.

Наслідки повені у Німеччині влітку 2021 року

Наслідки повені у Німеччині влітку 2021 року

У регіоні Альп очікуються тривалі і сильні опади до 140 л на квадратний метр. Там оголошено попередження про негоду, яку очікують до ранку суботи, 20 серпня. В інших регіонах Баварії та на південному заході землі Баден-Вюртемберг, згідно з повідомленням метеослужби, очікуються потужні зливи - від 50 до 80 л опадів на квадратний метр. Підвали та вулиці можуть бути затолені, також не виключаються зсуви ґрунту. Населення закликали тримати зачиненими вікна та двері.

В інших європейських країнах, які негода уже накрила, повідомиляють про загибель людей. Так, в Австрії загинули п'ятеро людей, на півдні країни був перекритий рух транспорту. На Корсиці напередодні також загинули п'ятеро людей - над французьким островом зі швидкістю 200 км/год пронісся ураган.

Повінь у Німеччині 2021 року

Нагадаємо, минулого літа на захід Німеччини обрушився циклон "Бернд", що викликав сильну повінь. Кількість жертв стихійного лиха перевищила 180 осіб. Крім землі Рейнланд-Пфальц, сильний удар стихії припав на землю Північний Рейн-Вестфалія, де загинули 47 людей.

Загальнонімецьке об'єднання страхових компаній оцінило застраховані збитки в районах повені до 7 мільярдів євро, що зробило циклон і його наслідки найдорожчою природною катастрофою в Німеччині в цьому столітті.

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Екстремальні погодні умови у Європі

Цього літа у Європі екстремальні погодні умови - від повеней до аномальної спеки та затяжної посухи, що спричиняє лісові пожежі. Нагадаємо, у першій половині серпня 2022 року рівень Рейну в районі Кельна опустився нижче за метрову позначку - дуже низький, хоча ще не рекордно низький показник. Тривала посуха вже призвела тут до часткового обмеження вантажного судноплавства. 

Лісові пожежі і досі тривають у Франції, Німеччині та Греції. За даними Європейської інформаційної системи про лісові пожежі, цього року в Європі уже вигоріло 700 тисяч гектарів лісу. Це рекордний показник з 2006 року. 

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