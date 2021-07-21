Екстремальні посухи та повені на Рейні. Факти та фото

У першій половині серпня 2022 року рівень Рейну в районі Кельна опустився нижче за метрову позначку - дуже низький, але ще не рекордно низький показник. Тривала посуха вже призвела тут до часткового обмеження вантажного судноплавства. Де і як стежать за цими показниками?

Жити на Рейні - жити разом із Рейном

Багато води спливло в Рейні з часів стародавніх римлян, які близько двох тисяч років тому заснували на берегах цієї річки свої перші поселення. Пізніше вони перетворилися на нинішні німецькі міста - Шпаєр, Вормс, Майнц, Кобленц, Бонн, Кельн, Ксантен. Багато різних повеней бачили та ще побачать жителі цих та інших рейнських міст. Найбільша сталася взимку 1784 року, а з останніх найсерйознішими були повені 1993 і 1995 років.

Рейн біля міста Шпайєр в оточенні кількох зі своїх багаточиаленних приток - річок Іллер, Драйзам, Ос та Неккар. Алегоричні зображення на картині Мориця Людвіга фон Швінда (Moritz Ludwig von Schwind, 1804-1871)

Батько Рейн (Vater Rhein, він же - Rhenus) - любитель ходити в гості, але робить це не часто, а за настроєм, залежно від погоди. Іноді обмежується символічним затопленням доріжок і прибережних лук. Якщо ж вирішить знову по-справжньому проявити бурхливий характер, то може, незважаючи на опір і заходи захисту, дістатися до підвалів і перших поверхів будинків.

Нічого не поробиш. Жити на Рейні - жити разом із Рейном, адже вигоди від такого сусідства в багато разів перевищують можливі загрози. За багато століть тут навчилися поводитися з подібними сюрпризами - зводити греблі та швидко наводити лад після непроханих візитів. Останніми роками у будівництво захисних споруд інвестуються сотні мільйонів євро. Водночас річці повертають частину відібраних заплавних територій, щоб було, куди розлитися воді.

Берег і дно Рейну в Дюссельдорфі в липні 2022 року

Під час посухи влітку 2022 року на Нижньому Рейні біля міста Клеве знову можна побачити дерев'яний "кістяк" вантажного судна, що затонуло тут у 1895 році після вибуху динаміту на борту

Міст через Рейн біля міста Бендорф у Рейнланд-Пфальці у липні 2022 року

Екстремальні прояви неприборканого характеру Рейну регулярно чергуються з періодами низької води, що викликаються тривалою відсутністю дощів та тривалими періодами дуже спекотної погоди. У ділянці Кельна найнижчий рівень за всю історію спостережень був зафіксований 23 жовтня 2018 року - лише 67 сантиметрів. Тоді було побито рекорд, встановлений у вересні аномально спекотного 2003 року – 81 сантиметр. Посушливі періоди радують істориків і археологів, які, вивчаючи дно, що оголилося, ведуть пошуки слідів давньоримських пристаней на Рейні, наприклад, в районі Бонна. Трапляються також неприємні знахідки, як, наприклад, бомби часів Другої світової війни, що не розірвалися. Чи можна в такі періоди перейти настільки обмілілий Рейн вбрід? Ні, але про це – пізніше.

Рейн – найважливіша судноплавна артерія

Повені та посухи завдають особливого головного болю рейнським капітанам. У наші дні щодня річкою, наприклад, на ділянці між Майнцем і Кобленцем проходить близько 200 суден. Раніше було ще більше. На Рейні в Дуйсбурзі є найбільший річковий порт Європи. У минулому столітті через нього із Рурської області вивозили сталь, вугілля та інші товари.

Рейнський порт у Дуйсбурзі в середині 1930-х років

Кожен сучасний річковий контейнеровоз замінює 100 вантажних машин. На річкових суднах також перевозять скраплений газ, нафту та іншу сировину для хімічної промисловості, а також великогабаритні вантажі - трансформатори, елементи вітряних енергоустановок і навіть... космічні кораблі, точніше - радянський "Буран" у 2008 році для Технічного музею в Шпаєрі.

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Для капітанів інформація про рівень води має велике значення. Від неї залежить, скільки вантажу вони можуть взяти в рейс, щоб не сісти на мілину в періоди низької води або пройти під мостами під час води високої. Крім того, за цими даними постійно стежать служби, які відповідають у рейнських містах та регіонах за захист від повеней. Постачають ці дані спеціальні водомірні станції.

Рейн у районі Дюссельдорфа за нормального рівня води

Актуальні дані про рівень води в Рейні на території Німеччини можна дізнатися за єдиним довідковим телефоном або в інтернеті. Наприклад, у Кельні:Ресурс, який показує рівень води

Водомірні станції та статистика

На 865 кілометрах Рейну в Німеччині безперервно працюють 22 водомірні пункти. Найважливішими для судноплавства вважаються автоматизовані станції, розташовані в Каубі та Кельні - "Pegel Kaub" та "Pegel Köln". "Кельнський пегель" розташований у круглій вежі на жвавій набережній Старого міста. Стрілки круглого циферблату демонструють не час доби, а рівень води у річці.

Водомірна станція у Кельні

"Каубський пегель" розташований на Середньому Рейні, включеному до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Це місце добре знайоме туристам завдяки середньовічному замку Пфальцграфенштайн, зведеному посеред річки. Регулярні виміри рівня води тут почали здійснювати в середині ХІХ століття, а водомірний пункт збудували 1905 року. Середній Рейн був і залишається непростим місцем для річкової навігації. Осадка вантажних суден залежно від рівня води та тенденції падіння або підвищення на цій ділянці може становити від 80 до 120 см, а мінімальна глибина ходової смуги дорівнює 2,1 метра.

Середній Рейн у районі Кауба

У районі Кельна систематично міряти рівень води розпочали у 1771 році. Приблизно за десять років стали вести регулярні записи. Перша водомірна станція була зруйнована кригою під час рекордної в історії повені 1784 року. У лютому Рейн піднявся тоді тут до позначки 13,63 метра.

Дані про більш ранні катастрофи відомі за записами в середньовічних літописах і позначках, що дійшли до наших днів, на будинках і будівлях, що заливалися водою. Найстаріша датована липнем 1342 - 11,53 метра у ділянці Кельна. 680 років тому пік цієї повені на Рейні та багатьох інших річках Європи припав на день Марії Магдалини, так його і назвали - Magdalenenhochwasser.

Нульовий рівень - рівень відносний

Дані про рівень води в Рейні є відносними. Нульова позначка на кельнській водомірній шкалі прив'язана до національної системи висотних координат і розташована на кілька метрів вище річкового дна. Якщо Рейн колись обміліє до нульового рівня, це не означатиме, що він пересох повністю. Кельнський нульовий рівень Рейну (Pegelnull) зафіксовано на висоті 34,972 метра щодо національної нульової позначки (Normalhöhennull). Вона, у свою чергу, знаходиться на церкві Святого Олександра у Нижньосаксонському Валленхорсті. Середній нормальний рівень річки в районі Кельна становить 2,97 метра. Попередній показник був вищим - 3,21 метра. Обчислюється на основі даних за десятиліття.

Рівні загрози під час повеней на Рейні

Під час повеней для судноплавства у районі Кельна вирішальне значення мають дві позначки. Перша - 6,2 метра, при досягненні якої на річці запроваджують обмеження швидкості суден, щоби хвилі від них не руйнували берег. Друга - 8,3 метра, коли рух повністю зупиняється. Прогулянкову набережну в Старому місті, зазвичай багатолюдну та улюблену туристами, закривають за рівня 9,8 метра. Якщо Рейн піднімається ще на 90 сантиметрів, у Кельні запроваджують надзвичайний план захисту від повеней, тобто починається монтаж мобільного загородження - додаткового муру із металевих балок.

Старе місто у Кельні під час повені у грудні 1993 року

Затоплений дитячий майданчик біля рейнського пляжу у Кельні у лютому 2020 року

Дерева біля Рейну в Дюссельдорфі в січні 2018 року

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Мобільну систему розробили після повеней 1993 і 1995 років, які частково затоплювали Старе місто Кельна. Рівень води у пік повені перевищував тоді 10,6 метра. Нова система забезпечує захист цієї історичної частини міста до рівня 11,3 метра. Загальні збитки від однієї тільки повені 1993 року на Рейні оцінюються приблизно в 500 мільйонів євро, з них 56 мільйонів припало на Кельн.

Фахівці підрахували можливу шкоду від серйозної рейнської повені у разі, якби тут були відсутні захисні споруди. Лише у землі Північний Рейн - Вестфалія вони могли б становити 130 мільярдів євро. Зважаючи на зміни клімату та почастішання екстремальних погодних ситуацій, ці інвестиції в майбутнє себе виправдовують.