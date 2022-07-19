У Європі цьогоріч уже вигоріли рекордних 700 тисяч гектарів лісу

Через масштабні пожежі цього року в Європі уже вигоріло 700 тисяч гектарів лісу. Це рекордний показник з 2006 року, відколи Європейська інформаційна система про лісові пожежі (EFFIS) фіксує ці дані, повідомляє у четвер, 18 серпня, Deutschlandfunk з посиланням на Європейську комісію.

Протягом останніх кількох місяців до гасіння пожеж у країнах Європи було залучено 29 літаків та вісім гелікоптерів, а також понад 100 автівок та сотні пожежників.

За даними EFFIS, головна причина лісових пожеж - затяжні посухи. За словами речника інформаційної системи, ситуація викликає занепокоєння, оскільки сезон пожеж ще триває.

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Пожежі тривають

Лише за останні дні великі лісові пожежі фіксували у Франції, Німеччині та Греції. В департаменті Аверон на півдні Франції через пожежу, яка спалила загалом 1 260 гектарів, минулого тижня було евакуйовано кілька тисяч людей. Поліція заборонила в'їзд до більшості лісів у регіоні Нижній Рейн поблизу кордону з Німеччиною, щоб обмежити ризик виникнення пожеж, повідомляє AFP.

На півночі Німеччині лише в неділю змогли погасити лісову пожежу, яка вирувала кілька днів у національному парку Гарц на площі не менше 13 гектарів, повідомляє dpa.

Також 14 серпня частково взяли під контроль пожежу, яка вирувала кілька днів на грецькому курортному острові Тасос. За даними органів цивільної оборони, цього року в Греції лісові пожежі охопили понад 13 тисяч гектарів, пише dpa.