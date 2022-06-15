За рік уряд ФРН інвестував 1,3 мільярда євро в дослідження з кліматичної нейтральності

Уряд ФРН інвестував упродовж 2021 року близько 1,31 мільярда євро у проєкти, пов'язані з дослідженням альтернативних джерел енергії та енергоощадних технологій. Таку цифру містить федеральний звіт уряду Німеччини щодо досліджень у галузі енергетики, який було оприлюднено у середу, 15 червня.

У документі зазначено, що протягом минулого року було профінансовано майже сім тисяч відповідних проєктів. Понад 878 мільйонів євро витратили на проєкти, що безпосередньо пов'язані з дослідженням та розробкою в галузі альтернативних джерел енергії. Ще 314,4 мільйона євро направили на підтримку досліджень в галузі енергетики, що проводяться Об'єднанням німецьких науково-дослідних центрів імені Гельмгольца (Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren), ідеться в звіті.

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Влада Німеччини намагається збільшити частку відновлюваної енергетики у енергогенерації та житлово-комунальному господарстві країни. Так, більше двох третіх (70,7 відсотка) житлових будинків у Німеччині, споруджені у 2021 році, цілком або частково опалюються за рахунок альтернативних джерел енергії, свідчать дані Федерального відомства статистики.

Протягом 2021 року альтернативні джерела енергії стали основною складовою в електрогенерації (40,9 відсотка) у ФРН. За ними - буре вугілля (18,6 відсотка), газ (15,3 відсотка), ядерна енергетика (11,3 відсотка) та кам'яне вугілля (9,3 відсотка).

Утім, щодо джерел постачання газу, Німеччина вкрай залежна від Росії. За даними міністерства економіки ФРН, залежність Німеччини від російського газу від початку російського вторгнення в Україну скоротилася з 55 до 35 відсотків. Водночас влада ФРН сподівається, що до літа 2024 року цю залежність вдасться поетапно зменшити до 10 відсотків.