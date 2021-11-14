На кліматичній конференції ООН ухвалили компромісну угоду

Учасники кліматичної конференції ООН (COP26) у Глазго ввечері у суботу, 13 листопада, ухвалили підсумкову угоду. Держави домовилися скоригувати національні кліматичні цілі вже до кінця 2022 року - на три роки раніше, ніж планувалося раніше. Крім того, учасники зустрічі погодилися із завданням обмежити глобальне потепління півтора градусами Цельсія порівняно з доіндустріальним рівнем.

Компроміс щодо відмови від вугілля

Підсумкова угода містить більш стримані формулювання у порівнянні з запланованими. Так, спочатку планувалося, що в ній зазначатиметься про необхідність відмови від використання вугілля. Однак Індія та Китай виступили проти. У результаті формулювання пом'якшили: у документі йдеться, що слід "поступово скорочувати" використання вугільних електростанцій.

Коментуючи цей пункт, федеральний міністр охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки ФРН Свенья Шульце (Svenja Schulze) зазначила, що, хоча вона "хотіла б більш однозначного формулювання щодо вугілля", проте це означає, що "зараз у всьому світі почнеться відмова від його використання".

Читайте також: Зміни клімату в 11 графіках

Неоднозначні реакції на підсумки конференції

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що вважає конференцію ООН з клімату успішною.

"Досягнута угода - великий крок уперед. Ми отримали першу у світі міжнародну угоду, в якій йдеться про необхідність скорочувати використання вугілля. Також ми маємо дорожню карту, щоб обмежити глобальне потепління 1,5 градусами", - заявив він.

На думку голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн (Ursula von der Leyen), COP26 показала, що ера субсидування викопного палива закінчується. "COP26 відправляє зрозумілий сигнал, що епоха субсидування викопних енергоресурсів, а також - вугілля, який спалюється без уловлювання вуглецю, добігла кінця", - зазначила вона в заяві.

Читайте також: Понад 100 країн зобов'язалися скоротити викиди метану

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав підсумковий документ компромісним, а домовленості щодо клімату недостатніми. "Битва за клімат - це боротьба за наші життя, і вона має бути виграна", - повідомив він у Twitter.

Тим часом, федеральний міністр з питань економічного співробітництва та розвитку ФРН Ґерд Мюллер (Gerd Müller) висловив розчарування тим, що конференція не дала задовільних відповідей на питання захисту бідних країн від наслідку зміни клімату. "З точки зору країн, що розвиваються, результати абсолютно недостатні, занадто малі і повільні. Нам потрібно нарощувати темп. Багато країн, що розвиваються, не можуть більше втрачати час, для них зміна клімату давно стала гіркою реальністю", - заявив політик виданням медіагрупи Funke.

Шведська кліматична активістка Грета Тунберг вкотре заявила, що переговори на Всесвітній конференції з клімату були простим струсом повітря. "Справжня робота триває за межами цих залів, - написала вона у Twitter - І ми ніколи не здамося, ніколи".