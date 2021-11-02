Понад 100 країн зобов'язалися скоротити викиди метану

Під час саміту глав держав-учасниць кліматичної конференції ООН (COP26) у Глазго понад 100 країн приєдналися до ініціативи ЄС та США щодо скорочення викидів метану, які є однією з основних причин зміни клімату. Серед тих, хто підтримав проєкт, - половина з 30 країн-найбільших виробників метану, повідомило агентство dpa у вівторок, 2 листопада, з посиланням на представників ЄС і США.

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Про старт ініціативи оголосив американський президент Джо Байден. "Разом ми зобов'язуємося зменшити викиди метану на 30 відсотків до 2030 року. І думаю, ми можемо досягти навіть більшого", - заявив президент США.

"Метан - один із газів, викиди якого ми можемо скоротити найшвидше. Це дозволить одразу ж сповільнити зміну клімату", - додала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

Ініціативи кліматичної конференції ООН

Ініціатива, представлена у вересні, передбачає скорочення до 2030 року викидів метану на 30 відсотків порівняно з рівнем 2020 року. Нещодавно її підтримала Бразилія, яка входить до п'ятірки найбільших виробників метану у світі. Росія, Китай та Індія, які також серед лідерів за викидами цього газу, поки що не заявляли про свою участь, зазначає Reuters. Основними джерелами викидів метану є негерметична нафтогазова інфраструктура, старі вугільні шахти, сільське господарство та сміттєзвалища.

Кліматична конференція ООН (COP26) в шотландському Глазго розпочалася в неділю, 31 жовтня. На порядку денному заходу - вироблення спільної політики для стримання глобального потепління.

1-2 листопада на саміт в рамках конференції з'їхалися більше сотні світових лідерів. Під час засідань на найвищому рівні понад 100 країн приєдналися до плану, який ставить за мету зупинити знищення лісів до 2030 року. Нині саміт добіг кінця, інші події COP26 триватимуть найближчі два тижні.