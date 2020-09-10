США і ЄС мають намір скоротити викиди метану на 30 відсотків

США і Євросоюз ставлять перед собою спільну мету - до 2030 року щонайменше на 30 відсотків скоротити викиди метану (у порівнянні з рівнем 2020 року). Це випливає з проєкту "Глобальне метанове зобов'язання" (Global Methane Pledge), що потрапив в розпорядження журналістів, повідомило у вівторок, 14 вересня, агентство Reuters.

Як зазначається в документі, "короткий час життя метану в атмосфері означає, що вжиття заходів зараз може швидко знизити швидкість глобального потепління". Передбачається впливати на основні галузі, що сприяють викидам метану, - нафтогазову, вугільну, сільське господарство і сектор відходів.

Приєднатися до глобальної ініціативи пропонується більш ніж 20 державам, серед них Росія, Китай, Бразилія, Саудівська Аравія, Норвегія, Великобританія та інші. Проєкт, ймовірно, буде представлений 17 вересня на зустрічі представників країн, відповідальних за найбільшу кількість шкідливих викидів в атмосферу.

Викиди парникового газу метану вважаються другою причиною зміни клімату після вуглекислого газу (CO2). Проєкт зі скорочення емісії метану розробляється напередодні конференції ООН зі зміни клімату (COP26), яка пройде в листопаді в Глазго. Спочатку її проведення було заплановане на 2020 рік, але конференцію відклали через пандемію.

Кліматичні зміни все помітніші

Раніше, в серпні, була опублікована доповідь Міжурядової групи експертів зі зміни клімату при ООН (МГЕЗК), згідно з якою кліматичні зміни в усіх регіонах світу будуть ставати все помітнішими, приводячи до нових драматичних наслідків. Заходи з боротьби зі зміною клімату показали успіх тільки в середньостроковій і довгостроковій перспективі: навіть значне скорочення викидів парникових газів в результаті діяльності людини стабілізує глобальну температуру тільки через 20-30 років, йдеться далі в документі.

Нагадаємо, що в 2015 році в рамках ООН була прийнята Паризька кліматична угода, в якій проголошено мету скоротити викиди парникових газів і не допустити підвищення середньорічної температури на планеті до 2100 року більш ніж на два градуси за Цельсієм від доіндустріального рівня і вживати заходів для утримання потепління в межах 1,5 градуса.