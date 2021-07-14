Fit for 55: Єврокомісія представила амбітну кліматичну програму

Європейська Комісія (ЄК) в середу, 14 липня, представила масштабну програму боротьби зі зміною клімату Fit for 55, метою якої є скорочення до 2030 року викидів вуглекислого газу (CO2) в Європейському Союзі не менше ніж на 55 відсотків в порівнянні з базовим рівнем 1990-х років і до нульового рівня до 2050 року. Мета програми - перетворити Європу до 2050 року на перший у світі кліматично нейтральний континент, вказано на сайті Єврокомісії.

Пропозиції, зокрема, передбачають суттєве посилення стандартів максимально дозволених викидів СО2 для нових автомобілів у наступні 15 років. Зокрема, до 2030 року автовиробники мусять скоротити викиди вуглецю на 55 відсотків.

З 2035 року - без автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння

Окрім того, в ціні бензину й дизелю в майбутньому планують закладати додаткову надбавку через СО2-викиди, передає інформагенція Reuters. Також, згідно з планами ЄК, з 2035 року в ЄС мають продаватися лише нові автомобілі з нульовими викидами вуглекислого газу в атмосферу. Це фактично означатиме заборону на продаж нових машин із дизельними і бензиновими двигунами внутрішнього згоряння із 2035 року.

Також у ЄС планують збільшити кількість зарядних станцій для електрокарів та іншими способами спонукати споживачів пересідати на електричні авто.

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У рамках програми планують додатково оподатковувати авіаційний сектор і судноплавство. Зокрема, Єврокомісія пропонує запровадити так званий "керосиновий податок" на авіаперельоти. Це може спровокувати подорожчання авіаквитків, передусім на рейси на невеликі відстані, пише інформагенція AFP.

"Вуглецеве" мито

Одним з ключових пунктів реформи є запровадження механізму транскордонного вуглецевого регулювання, що передбачає стягнення зборів з імпортованих ЄС товарів в залежності від їхнього вуглецевого сліду. В рамках першого трирічного етапу реалізації цього механізму, який стартує в 2023 році, зборами буде обкладатися імпорт сталі, цементу, добрив і алюмінію

Запроваджуючи такий механізм, Брюссель прагне захистити своїх виробників, оскільки посилення кліматичних норм у ЄС підвищує їхні витрати і погіршує їхні конкурентні позиції в порівнянні з виробниками з країн з менш жорстким регулюванням. Крім того, цей механізм повинен сприяти скороченню викидів за межами Євросоюзу, вважають в ЄК.

Уряди ЄС і Європарламент продовжуватимуть працювати над деталями нової масштабної кліматичної програми (Green Deal), у рамках якої Єврокомісія представила вищезгадані пропозиції.

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