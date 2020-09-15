 Каліфорнія заборонить продаж нових авто з двигунами внутрішнього згоряння | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.09.2020

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Новини

Каліфорнія заборонить продаж нових авто з двигунами внутрішнього згоряння

Влада Каліфорнії вирішила заборонити продаж нових легкових і легких вантажних автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння до 2035 року. У Білому домі вже розкритикували це рішення.

Губернатор штату Каліфорнія Гевін Ньюсом підписує відповідний указ

Губернатор штату Каліфорнія Гевін Ньюсом підписує відповідний указ

Влада штату Каліфорнія, який є провідним авторинком в США, вирішила заборонити з 2035 року продаж нових легкових і легких вантажних автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. Відповідний указ у середу, 23 вересня, підписав губернатор штату, демократ Гевін Ньюсом. Водночас указ дозволяє жителям штату володіти вживаними бензиновими та дизельними автомоблями та продавати їх. 

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Як заначив Гевін Ньюсом  Каліфорнія ставить перед собою "чітку мету" поетапно припинити продаж нових бензинових та дизельних автомобілів до 2035 року. Це робиться з метою скорочення викидів, що призводять до змін клімату. Ньюсом закликав інші штати вжити аналогічних заходів, повідомляє агентство новин Reuters. Указ губернатора також передбачає, що великі та середні вантажівки у штаті з 2045 року мають бути без шкідливих викидів.

Ньюсом охарактеризував цей крок як економічну можливість, яка створить робочі місця і дасть новий поштовх американським автовиробникам.

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"Якщо ви американський виробник, як ви можете конкурувати на світовому ринку, якщо ви не займаєтеся цим бізнесом?" - сказав він, підписавши указ на капоті електромобіля.

У Білому домі вже розкритикували це рішення, яке протирічить політиці Трампа зі збереження робочих місць. За словами представника Білого дому Джадда Діра, це рішення є дуже тривожним, адже відмова від бензинових авто загрожує скороченням робочих місць і зростанням витрат споживачів. "Президент Трамп цього не підтриває", - заявив Дір. 

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    Автор: Беньямін Батке, Стас Соколов



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