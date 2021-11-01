Україна планує досягти кліматичної нейтральності до 2060 року - Зеленський

Україна має намір скоротити викиди парникових газів на 65 відсотків до 2030 року, а не пізніше 2060 року досягти кліматичної нейтральності. Про це президент України Володимир Зеленський заявив на кліматичній конференції ООН (COP26) у Глазго, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

Досягнення кліматичної або ж вуглецевої нейтральності означає економічну діяльність з нульовими викидами парникових газів або ж балансування викидів таким чином, що надходження CO2 в атмосферу не перевищує його поглинання з неї. США і ЄС раніше обіцяли досягти кліматичної нейтральності до 2050 року.

Водночас Володимир Зеленський назвав загрозою для всього світу ситуацію в анексованому Росією Криму і на окупованій частині Донбасу. За словами українського лідера, ці території перетворилися на "екобомби" після того, як у 1994 році "Україна отримала гарантії безпеки, які не було виконано". "Острів (мається на увазі півострів Крим. - Ред.) із неповторною флорою і фауною став військово-морською базою РФ. А на частині Донбасу - затоплення шахт, деградація ґрунту, нестача питної води", - сказав Зеленський.

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Також український президент зазначив, що Україна однією з перших у Європі ратифікувала Паризьку кліматичну угоду, серед цілей якої - скорочення викидів парникових газів. Крім того, за словами Зеленського, за обсягами скорочення шкідливих викидів Україна посідає четверте місце серед 45 сторін Рамкової конвенції ООН, які взяли на себе такі зобов'язання. Президент України наголосив, що якщо людство припинить виконувати домовленості та робити реальні кроки для збереження планети, вона потоне в катаклізмах.

Саміт СОР26

У понеділок у Глазго в рамках кліматичної конференції розпочався дводенний саміт, на який з'їхалися більше сотні світових лідерів. Як повідомили в Офісі президента (ОП), в кулуарах конференції Володимир Зеленський провів коротку зустріч з в.о. канцлерки ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel), на якій обговорювалися "поточна безпекова ситуація на Донбасі та переговори щодо встановлення миру, енергетична криза в Європі та шляхи її подолання, а також актуальні питання відносин двох держав".

Крім того, на полях COP26 Зеленський зустрівся з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем, лідерами Канади, Греції, Литви, Латвії, Єгипту, Північної Македонії, Фінляндії, Республіки Кіпр і Республіки Конго. Також український президент обговорив співпрацю з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) із головою установи Оділь Рено-Бассо.

Після завершення зустрічей на найвищому рівні робота кліматичної конференції триватиме до 12 листопада. Головна мета заходу - активізувати зусилля сторін для досягнення цілей Паризької угоди 2015 року, а саме: не допустити в 21-му столітті підвищення середньої температури на планеті вище двох, а краще - півтора градуса Цельсія у порівнянні з доіндустріальним періодом.