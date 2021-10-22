 Україна планує пункти комунікації з владою на межі з Кримом і ОРДЛО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.10.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Україна планує пункти комунікації з владою на межі з Кримом і ОРДЛО

РНБО вирішила створити пункти комунікації громадян з органами української влади на межі з непідконтрольними Києву районами Донбасу та анексованим Росією Кримом. Концепцію має підготувати мінцифра.

КПВВ у Новотроїцькому, Донецька область

Пункт перетину лінії розмежування з самопроголошеною "ДНР" у Новотроїцькому на Донеччині

Влада України планує створити пункти на лінії розмежування з непідконтрольними районами Донецької та Луганської областей і Кримом для комунікації громадян із представниками української влади. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов на брифінгу в п'ятницю, 22 жовтня.

"Ухвалено рішення протягом двох тижнів доручити міністерству цифрової трансформації розробити технічне завдання для такого продукту", - заявив він після засідання РНБО. Мета - надати українським громадянам із непідконтрольних територій можливість можливість комунікації "безпосередньо з усіма органами влади, які є в країні, включно з президентом", наголосив Данілов. Таким чином українська влада хоче забезпечити конституційні права людей, які проживають на непідконтрольних їй територіях.

Читайте також: Життя на межі: як живуть люди у прифронтових селах Донеччини

Обмеження від бойовиків

Утім, пересування людей з непідконтрольних територій через пункти пропуску на лінії розмежування уже довгий час суттєво обмежене. 9 жовтня самопроголошений лідер "ЛНР" Леонід Пасічник видав "указ", яким обмежив пересування громадян через КПВВ "Станиця Луганська" в обидва напрямки. Це єдиний працюючий пункт пропуску в Луганській області. Нові правила діятимуть до 10 листопада. Обмеження запровадили, щоб зупинити поширення коронавірусної інфекції, повідомили в так званому "міністерстві охорони здоров'я" "ЛНР".

Згідно з правилами, виїхати на підконтрольну Україні територію можуть лише ті місцеві мешканці, хто потрапив до спеціальних списків, складених самопроголошеною владою. Серед підстав покинути територію "ЛНР": лікування, навчання, догляд за близьким родичем та поховання.

Читайте також: Відкриття КПВВ на Сході України: перспективи поки туманні

Аби потрапити до тимчасово окупованих територій, громадянам без місцевої прописки також потрібні аналогічні підстави або ж бажання взяти участь у "гуманітарних програмах". Про візит необхідно заздалегідь повідомити так зване "міністерство закордонних справ". Аналогічні обмеження ще з весни 2021 року запровадила влада самопроголошеної "ДНР".

Дивитись відео 06:16

Під приводом пандемії: як у "ДНР" та "ЛНР" ізолюють українців (28.04.2021)

Реклама

Докладно

Палата для хворих з COVID-19 в ужгородській лікарні

COVID-19 в Україні б'є рекорди: як бути далі?

Чи стане вся країна "червоною зоною" і як цьому запобігти?  

Літак в аеропорту Франкфурт-Ган (архівне фото)

Дешеві рейси до Німеччини: чи буде куди літати?

У Німеччині дедалі більше малих аеропортів, куди літають лоукостери з України, постають перед загрозою банкрутства.  