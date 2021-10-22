Україна планує пункти комунікації з владою на межі з Кримом і ОРДЛО

Влада України планує створити пункти на лінії розмежування з непідконтрольними районами Донецької та Луганської областей і Кримом для комунікації громадян із представниками української влади. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов на брифінгу в п'ятницю, 22 жовтня.

"Ухвалено рішення протягом двох тижнів доручити міністерству цифрової трансформації розробити технічне завдання для такого продукту", - заявив він після засідання РНБО. Мета - надати українським громадянам із непідконтрольних територій можливість можливість комунікації "безпосередньо з усіма органами влади, які є в країні, включно з президентом", наголосив Данілов. Таким чином українська влада хоче забезпечити конституційні права людей, які проживають на непідконтрольних їй територіях.

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Обмеження від бойовиків

Утім, пересування людей з непідконтрольних територій через пункти пропуску на лінії розмежування уже довгий час суттєво обмежене. 9 жовтня самопроголошений лідер "ЛНР" Леонід Пасічник видав "указ", яким обмежив пересування громадян через КПВВ "Станиця Луганська" в обидва напрямки. Це єдиний працюючий пункт пропуску в Луганській області. Нові правила діятимуть до 10 листопада. Обмеження запровадили, щоб зупинити поширення коронавірусної інфекції, повідомили в так званому "міністерстві охорони здоров'я" "ЛНР".

Згідно з правилами, виїхати на підконтрольну Україні територію можуть лише ті місцеві мешканці, хто потрапив до спеціальних списків, складених самопроголошеною владою. Серед підстав покинути територію "ЛНР": лікування, навчання, догляд за близьким родичем та поховання.

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Аби потрапити до тимчасово окупованих територій, громадянам без місцевої прописки також потрібні аналогічні підстави або ж бажання взяти участь у "гуманітарних програмах". Про візит необхідно заздалегідь повідомити так зване "міністерство закордонних справ". Аналогічні обмеження ще з весни 2021 року запровадила влада самопроголошеної "ДНР".