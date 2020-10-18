Європарламент нагадав Росії про Будапештський меморандум

Європарламент закликав Росію повернутися до дотримання своїх зобов'язань за Будапештським меморандумом і поважати "безпекові гарантії", які вона надала Україні. Про це йдеться у резолюції з рекомендаціями Раді ЄС щодо цьогорічної конференції з огляду Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). За резолюцію на пленарному засіданні в середу, 21 жовтня, проголосував 641 євродепутат, п'ять були проти, ще 47 - утрималися, повідомляє кореспондент DW.

Європарламент: Росія порушила зобов'язання перед Україною

У цій резолюції згадується і підписаний Україною, Росією, США та Великобританією у 1994 році Будапештський меморандум. Він "надав безпекові гарантії проти загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, в обмін на її відмову від ядерного арсеналу та приєднання до ДНЯЗ", говориться у документі.

Євродепутати констатували, що Росія "цілковито" не дотрималася "безпекових гарантій", наданих Україні. "Неповага Росії до міжнародного права мала згубний ефект на клімат переговорів з ядерного роззброєння та непоширення (ядерної зброї. - Ред.)".

Володимир Зеленський хоче запитати в українців, чи варто порушувати тему Будапештського меморандуму на міжнародному рівні

Будапештський меморандум передбачає гарантії чи запевнення?

В Україні зараз питання Будапештського меморандуму активно обговорюють, оскільки він є темою одного з п'яти запитань, які президент України Володимир Зеленський хоче поставити виборцям під час "загальнонаціонального опитування" 25 жовтня. На сайті Офісу президента п'яте запитання подано так: "Чи потрібно Україні на міжнародному рівні підняти питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету та територіальної цілісності". Утім, поки що неясно, чи це остаточне формулювання.

Якщо ж дивитися на текст Будапештського меморандуму, то між його мовними версіями є відмінність. Якщо українська версія справді містить "гарантії безпеки", то англійський варіант говорить лише про "безпекові запевнення" (security assurances), які жодної зобов'язувальної сили не мають. Саме цей варіант чинний для Вашингтона і Лондона. Чинний же для Москви російський варіант також говорить про "гарантії".

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Таких "запевнень" або "гарантій" шість. Більшість із них стосуються лише зобов'язань, узятих кожним з трьох підписантів щодо себе самих. А саме, США, Великобританія та Росія зобов'язувалися зокрема поважати незалежність і суверенітет України, утриматися від застосування сили проти територіальної цілісності чи незалежності України, а також обіцяли, що їхня зброя не буде використовуватися проти України.

Якщо говорити про анексію Криму Росією та війну на Донбасі, то перед США і Великобританією Київ може порушувати лише шостий пункт, в якому йдеться про проведення консультацій у разі, коли "постає питання" щодо цих зобов'язань. Вашингтон і Лондон мають зобов'язання, яке може стосуватися Росії. Пункт четвертий передбачає, що мають "домагатися негайних дій" з боку Ради Безпеки ООН, якщо Україна стане жертвою агресії чи об'єктом погрози - але лише з використанням ядерної зброї.

Євродепутат Свен Міксер раніше був міністром закордонних справ Естонії

Євродепутат:Важливим є факт порушення Росією Будапештського меморандуму

Пояснити використання слова "гарантії" в резолюції Європарламенту DW попросила естонського євродепутата з фракції соціал-демократів Свена Міксера. Він є автором проєкту резолюції. Євродепутат підтвердив, що меморандум містить саме запевнення - як негативні (тобто, зобов'язання утриматися від застосування сили), так і позитивні (домагатися дій Радбезу ООН). "Якою б не була тонка семантична відмінність між позитивним безпековим запевненням і безпековою гарантією, важливим є той факт, що Росія цілковито порушила свої зобов'язання за меморандумом", - наголосив Міксер.

Він додав, що це мало "надзвичайно негативний вплив" на безпеку в Європі та на глобальні зусилля з протидії поширенню ядерної зброї. "Очевидно, що війна Росії проти України та незаконна анексія Криму порушують низку принципів міжнародного права та серйозно підірвали подальші зусилля з нерозповсюдження", - переконаний євродепутат.

За його словами, якщо дивитися на ДНЯЗ, то російська агресія є прикладом ядерної держави, яка порушила зобов'язання, які вона взяла на себе перед сусідньою країною в обмін на її денуклеаризацію. "Це надзвичайно небезпечний прецедент, який ускладнить можливість для світової спільноти говорити, що п'ятірка ядерних держав не потребує ядерної зброї для своєї безпеки", - уточнив Міксер, маючи на увазі США, Росію, Великобританію, Францію та Китай.

На запитання, чи має Будапештський меморандум якусь користь за нинішніх обставин, Свен Міксер зауважив, що без'ядерний статус України, так само, як і Казахстану та Білорусі, є "досягненням, яке подальший розвиток подій не перекреслив". "Але це не є виправданням порушень Росією меморандуму з 2014 року", - підсумував євродепутат.

Цього року виповнюється 50 років з набуття ДНЯЗ чинності. З 1995 року договір діє безстроково. Кожні п'ять років його держави-учасники проводять огляд ДНЯЗ. Відповідна конференція мала відбутися у квітні-травні 2020 року, але через пандемію коронавірусу її перенесли. У своїй резолюції Європарламент наголосив на незамінності ДНЯЗ для "миру та безпеки у світі". Євродепутати також закликали США та Росію подовжити Договір про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3) та почати переговори про нову угоду, яка би включала також Китай.