Конгрес схвалив план Байдена щодо клімату і податків на 430 млрд доларів

Палата представників Конгресу США у п'ятницю, 12 серпня, услід за Сенатом США схвалила масштабний план президента США Джо Байдена щодо клімату, податків і охорони здоров'я, що стало важливою перемогою демократів з огляду на заплановані на листопад вибори до обох палат Конгресу, повідомляє агенція Reuters.

Законопроєкт на суму 430 мільярдів доларів має на меті, серед іншого, допомогти зменшити викиди вуглецю, які спричиняють зміни клімату, і знизити витрати на лікування для літніх американців.

Республіканці розкритикували законопроєкт як "список побажань", який, на їхню думку, завдасть шкоди економіці, обтяженій інфляцією. Вони вважають, що його імплементація призведе до знищення робочих місць, підвищення вартості енергії та підриву зростання економіки, яка вже стикається з потенційною рецесією.

Законопроєкт готувався 18 місяців. Оригінальний масштабний план Байдена Build Back Better було зведено нанівець через спротив республіканців і ключових законодавців від його власної партії, пише Voice of America.

Підтримка виробництва чистої енергії

Законопроєкт передбачає спрямування 370 мільярдів доларів на боротьбу зі змінами клімату, що робить його найбільш значним з ухвалених Конгресом документів у цій сфері, пише Reuters.

Він пропонує підприємствам та родинам стимули для заохочення купівлі електромобілів і енергозберігаючих приладів, а також стимулює нові інвестиції у вітрову та сонячну енергетику. Згідно з моделюванням Repeat Project Прінстонського університету, ці заходи дозволять до 2024 року подвоїти кількість нових потужностей з виробництва чистої електроенергії, що вводяться в дію в США.

Це має допомогти Сполученим Штатам виконати зобов'язання щодо скорочення викидів парникових газів до 2030 року вдвічі, порівняно з рівнями 2005 року.

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Зниження цін на ліки

Також очікується, що новий закон дозволить знизити витрати на ліки для уряду, роботодавців і пацієнтів. Ключовою зміною є положення, яке дозволяє Medicare, федеральній програмі медичного страхування США, що поширена на осіб старше 65 років і деякі групи інвалідів, домовлятися про нижчі ціни на ліки, що відпускаються за рецептом.

Договірні ціни на 10 найдорожчих ліків для Medicare застосовуватимуться, починаючи з 2026 року, і ця кількість зростатиме, поки не досягне 20 на рік у 2029 році. За оцінками Бюджетного управління Конгресу, завдяки цьому Medicare зекономить 101,8 мільярда доларів за 10 років.

Податкові зміни

Законопроект також вводить новий акцизний податок на викуп акцій. За словами законодавців, очікується, що він дозволить залучати додаткові 70 мільярдів доларів податкових надходжень на рік.

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Демократи готуються до виборів

8 листопада в США пройдуть вибори до Палати представників, а також проміжні вибори до Сенату. Демократична партія сподівається, що ухвалення закону допоможе кандидатам від партії пройти у Палату представників і Сенат тоді, як рейтинг Байдена залишається низьким на тлі високої інфляції, пише Voice of America.

Наразі республіканці мають перевагу у Сенаті і можуть отримати більшість принаймні в одній палаті Конгресу за результатами виборів.