 Байден підписав закон про заборону імпорту нафти з Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.04.2022

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Новини

Байден підписав закон про заборону імпорту нафти з Росії

Президент США Джо Байден підписав закони, що передбачають припинення закупівель енергоносіїв у Росії, а також "призупинення нормальних торговельних відносин" з Росією та Білоруссю.

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден на тлі російської війни в Україні підписав закон про заборону імпорту нафти з Росії, повідомила пресслужба Білого дому у п'ятницю, 8 квітня. 

Глава Білого дому також підписав закон про "призупинення нормальних торговельних відносин" з Росією та Білоруссю. Зазначається, що набуття чинності цим документом має стати черговим посиленням санкцій у сфері торгівлі та захисту прав людини. Напередодні Конгрес США схвалив обидва закони.

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Посилення санкцій проти Росії

8 квітня, у відповідь на масові вбивства цивільного населення в Україні, міністри закордонних справ ЄС затвердили додаткові санкції проти РФ. Вони передбачають ембарго на імпорт з Росії вугілля та інших твердих енергоносіїв починаючи з серпня 2022 року.

Окрім цього, Євросоюз заборонив постачати Росії високотехнологічні товари. Новий пакет санкцій також передбачає повну заборону в ЄС транзакцій для чотирьох російських банків.

Великобританія запровадила санкції до двох дочок президента Росії Володимира Путіна та доньки міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. Згодом санкції до дочок Путіна запровадив і Європейський Союз. 

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