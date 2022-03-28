Байден пропонує 682 мільйона доларів Україні з бюджету США на 2023 рік

Президент США Джо Байден у понеділок, 28 березня, оприлюднив свої пропозиції щодо державного бюджету на 2023 рік. Відповідний документ опублікований на сайті Білого дому. Він передбачає надання Україні 682 мільйонів доларів для боротьби з наслідками російської військової агресії та на потреби у сфері безпеки.

Зазначається, що запропонований обсяг фінансування на 219 мільйонів доларів перевищує той, що пропонувався минулого року.

На фінансування Організації Північноатлантичного договору (НАТО), Європейської ініціативи стримування, а також на "протидію російській агресії для підтримки України" американський президент пропонує виділити 6,9 мільярда доларів.

Для досягнення бюджетного балансу Байден пропонує запровадити новий "мінімальний податок на мільярдерів", який застосовується до всіх, хто має більше 100 мільйонів доларів. Таким чином, вважає президент США, найзаможніші 0,01 відсотка домогосподарств сплачуватимуть щонайменше 20 відсотків від їхнього загального доходу до федеральних податків на прибуток.

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Допомога США Україні

16 березня Байден підписав указ про надання Україні додаткової військової допомоги на 800 мільйонів доларів, а 26 березня США оголосили про надання Україні додатково 100 мільйонів доларів на посилення цивільної безпеки. Як повідомляє Державний департамент, кошти будуть надані міністерству внутрішніх справ України для забезпечення безпеки кордонів, підтримання правоохоронних функцій та захисту критично важливої інфраструктури "перед обличчям неспровокованого і невиправданого нападу президента РФ Володимира Путіна".

Окрім цього, Вашингтон вже надав Україні кілька сотень тонн оборонної зброї для протидії російським силам, які ведуть війну в Україні.