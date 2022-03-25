Коментар: Слова, які змінюють світ - варшавська промова Джо Байдена

Це були історичні слова, котрі частково нагадували відому берлінську промову Джона Ф. Кеннеді, частково промову "Кров, піт і сльози", яку свого часу виголосив Вінстон Черчилль. Найважливіші слова були адресовані Володимиру Путіну: вільний світ тримається разом. Імперські плани Росії зазнають провалу. Україна має право на свободу та суверенітет. Рішення Кремля розпочати війну в перспективі зруйнує російську економіку й позбавить росіян майбутнього.
Президент США, перебуваючи в Польщі, зробив на адресу російського керівництва також чітке застереження: взаємопідтримка всередині НАТО є "святим обов'язком", і за потреби США захищатимуть кожен сантиметр території НАТО. Ці слова, проголошені на тлі відбудованого Варшавського палацу, який було зруйновано 1939 року і який став символом варварської війни, мали також для Польщі, яка приймала американського президента, велике значення.
Промова Байдена містила й зворушливі моменти. Як-от, наприклад, цей, коли він розповідав про маленьку українську дівчинку, яку він кілька годин до того зустрів у Варшаві. Ця дитина-біженка запитала його, що буде з її татом, який пішов на війну. Запитання, відповіді на яке не мав навіть наймогутніший політик світу. Також ця відверта людяність та співчуття роблять із Джо Байдена лідера вільного світу.
Свобода не може бути задарма
Байден так само, як і тодішній прем'єр-міністр Черчилль у своїй промові, виголошеній 1940 року в нижній палаті парламенту Великобританії, не обіцяв швидкої та легкої перемоги над темними силами тиранії. Ні, це триватиме довго, й заплатити доведеться високу ціну. "Freedom ist not free" - мир не є задарма: це гасло на вашингтонському пам'ятнику полеглим у корейській війні є складовою американської ДНК. При цьому важливо наголосити, що й Німеччина повинна бути готовою залишити свою зону комфорту.
Оглядач DW Бартош Дудек
Промова Байдена була сповнена похвали на адресу польських господарів. Поляки та полячки широко відкрили свої серця для біженців з України - це великий жест гуманності, наголосив він. Але не обійшлося й без критики в напрямку правоконсервативного уряду у Варшаві. Байден чітко наголосив на важливості для демократії свободи преси. "Тут кожен має виконати свої домашнє завдання". Очевидно, це був натяк на плани Варшави витіснити з медіаландшафту американського мовника TVN, який критично налаштований до уряду. Відповідний закон вдалося зупинити в останню хвилину завдяки вето польського президента Анджея Дуди.
Сильний підхід: надихнути мужністю
Байден розпочав і закінчив свою промову сильною цитатою - кращої для поляків годі було й придумати. Це були слова польського папи Івана Павла ІІ, які той вимовив на початку свого понтифікату в 1978 році: "Не бійтеся!". Тоді ці слова надихнули, особливо в Польщі, рух спротиву проти вірних Москві комуністичних можновладців. Врешті-решт диктатуру вдалося подолати.
Відтоді минуло 44 роки, і в промові Байдена можна помітити той самий підхід: надихнути мужністю, а кінець тиранії оголосити як мету. "Свобода за допомогою світла опанує темряву".
Чи змінять слова Байдена світ, як свого часу це зробили слова Івана Павла ІІ?
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Як львівський вокзал зустрічає біженців
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Як львівський вокзал зустрічає біженців
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Як львівський вокзал зустрічає біженців
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Автор: Ігор Бурдига