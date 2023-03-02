Шольц: Союзники обговорюють з Україною гарантії безпеки

ФРН і партнери обговорюють з Києвом гарантії безпеки, які він отримає після завершення агресії РФ, повідомив Олаф Шольц. Він запевнив, що без участі України перемовини про мирне врегулювання не вестимуться.

Німеччина і інші союзники ведуть переговори з Києвом щодо повоєнних гарантій безпеки. "Такі гарантії безпеки, однак, випливають за передумови, що Україна успішно захищатиметься у цій війні", - заявив канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz), виступаючи у Бундестазі у четвер, 2 березня.

При цьому він зауважив, що Німеччина продовжуватиме постачати озброєння Україні, оскільки наразі Росія не демонструє готовності припинити війну. "Ніщо не говорить про те, що (президент Росії Володимир - Ред.) Путін сяде за стіл переговорів у даний момент", - цитує канцлера AFP.

Він також зазначив, що перемовини про мирне врегулювання не можуть вестися без участі Києва. "Мир не може бути укладений за спиною України. Ми знаємо, яка доля чекає на українців під російською окупацією. Прагнення до миру не означає поневолення більшим сусідом. Якщо Україна перестане оборонятися, то буде не мир, а кінець України", - підкреслив Шольц.

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Китай має вплинути на Росію

Шольц також учергове закликав Китай не постачати озброєння Росії для продовження війни проти України. На його думку, КНР має чинити тиск на Москву, щоб вона припинила агресію. "Моє послання Пекіну чітке: використовуйте свій вплив у Москві, щоб спонукати до виведення російських військ", - цитує канцлера Reuters.

Шольц схвально оцінив те, що Китай послідовно виступає проти застосування ядерної зброї Росією у війні проти України, зокрема повторив цю позицію у нещодавно оприлюдненому "мирному плані". Водночас він назвав "розчаруванням" те, що на зустрічі міністрів фінансів країн Великої двадцятки (G20) в Індії Пекін відмовився чітко засудити агресію РФ, зазначає dpa.

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Індію теж закликають сприяти встановленню миру

Своєю чергою прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, яка перебуває з візитом у Індії, на пресконференції з прем'єром країни Нарендрою Моді у четвер зауважила, що Нью-Делі теж може зробити внесок у мирне врегулювання в Україні, пише Reuters.

"Ми обоє поділяємо надію, що Індія, як головуюча у G20, може відігравати центральну роль у сприянні переговорам щодо припинення вогню та справедливого миру", зазначила Мелоні.

Своєю чергою Моді зауважив, що його країна готова долучитися до міжнародних зусиль з відновлення миру. "З самого початку конфлікту в Україні Індія дала зрозуміти, що цю суперечку можна вирішити лише шляхом діалогу та дипломатії, і Індія повністю готова зробити свій внесок у будь-яку мирну відповідь", - наголосив він.

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